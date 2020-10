The Jackbox Party Pack 7 est désormais disponible sur Steam, PS4, Xbox One et Switch

La nouvelle collection de la série de party games à succès comprend cinq jeux inédits

Jackbox Games a le plaisir d’annoncer que The Jackbox Party Pack 7, la nouvelle collection de la série de party games à succès, est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, Apple TV, iPad et sur les autres principales plateformes numériques au prix de 24,99 €.

The Jackbox Party Pack 7 comprend cinq nouveaux jeux qui raviront les foules :

Quiplash 3 ,une bataille spirituelle où les joueurs doivent formuler des réponses hilarantes à des questions plus ou moins étranges, et les autres participants votent pour leur préférée ! (3-8 joueurs)

,une bataille spirituelle où les joueurs doivent formuler des réponses hilarantes à des questions plus ou moins étranges, et les autres participants votent pour leur préférée ! (3-8 joueurs) The Devils and the Details ,un jeu collaboratif chaotique où les joueurs incarnent une famille de diables qui doivent s’entraider pour survivre dans la banlieue. Pourront-ils supporter la torture quotidienne de la vie humaine ? (3-8 joueurs)

,un jeu collaboratif chaotique où les joueurs incarnent une famille de diables qui doivent s’entraider pour survivre dans la banlieue. Pourront-ils supporter la torture quotidienne de la vie humaine ? (3-8 joueurs) Champ’d Up ,un jeu de dessin / combat où les joueurs créent d’absurdes personnages qui doivent ensuite s’affronter pour des titres incongrus. (3-8 joueurs)

,un jeu de dessin / combat où les joueurs créent d’absurdes personnages qui doivent ensuite s’affronter pour des titres incongrus. (3-8 joueurs) Talking Points ,un jeu de discours improvisé. Les joueurs donnent un discours en réponse à un diaporama qu’ils découvrent pour la première fois, ou incarnent l’Assistant dont le rôle est d’approuver les images le plus rapidement possible. Il faudra parler sans interruption, que ça ait du sens ou non ! (3-8 joueurs)

,un jeu de discours improvisé. Les joueurs donnent un discours en réponse à un diaporama qu’ils découvrent pour la première fois, ou incarnent l’Assistant dont le rôle est d’approuver les images le plus rapidement possible. Il faudra parler sans interruption, que ça ait du sens ou non ! (3-8 joueurs) Blather ‘Round,un jeu sur la pop culture où les joueurs font deviner une personne, un lieu ou une chose avec un vocabulaire très limité dans un temps imparti. (2-6 joueurs)

Les smartphones, tablettes et ordinateurs peuvent être utilisés comme contrôleur pour les jeux de la série The Jackbox Party Pack. Les joueurs rejoignent une partie en se rendant à l’adresse Jackbox.tv sur leur appareil et entrent le code de la partie. Jusqu’à 10 000 autres personnes peuvent se connecter en tant qu’audience pour certains jeux et influencer le résultat final.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel et suivez @jackboxgames sur Twitter.