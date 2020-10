«Ohio» de Stephen Markley

Partager Facebook

Premier roman de l’Américain Stephen Markley, «Ohio» est assurément un des ouvrages marquants de cette rentrée littéraire.

L’auteur, lui-même originaire de l’Ohio, décrit la vie de quatre trentenaires qui se sont connus au lycée avant de se perdre de vue. Quatre êtres cabossés par la vie et dont les destins vont s’entrecroiser une dizaine d’années plus tard à New Canaan, la petite ville de l’Ohio où ils ont grandi.

Il y a Bill, un militant toxicomane et alcoolique qui transporte un mystérieux paquet à livrer dans sa ville natale. Stacey, doctorante, qui est de retour pour rencontrer une femme qui l’a profondément traumatisée par le passé. Dan, un vétéran qui a fait la guerre en Irak et en Afghanistan et qui est de retour pour dîner avec son ancien amour de lycée. Et enfin, Tina qui a décidé de se venger d’un garçon qui n’a jamais cessé de hanter son existence.

Les quatre personnages font partie de ces jeunes qui ont vu leur vie basculer lors des attentats du 11 septembre 2001. L’Amérique fait alors la connaissance avec le terrorisme. S’ensuit la guerre en Irak, puis en Afghanistan, puis la crise des subprime, la montée du populisme et l’échec du rêve américain. Stephen Markley relie ces événements avec la vie des personnages, il décrit comment ces événements ont marqué leur destin. Construit sous forme de flash-back et écrit à la manière d’un roman noir, l’ouvrage démontre une maîtrise narrative exceptionnelle et parvient à donner une véritable texture à la vie des personnages.

Au-delà du récit du destin de ses quatre protagonistes, l’auteur nous livre un portrait sans concession de l’Amérique contemporaine. Avec ce roman culturel et politique à la fois puissant et percutant, Stephen Markley nous bouscule et nous laisse complètement sonnés. L’ouvrage est paru aux éditions Albin Michel.