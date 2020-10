DIRT 5™ dévoile ses atouts next-gen sur XBOX SERIES X

Partager Facebook

Codemasters® dévoile un trailer de gameplay inédit de DIRT 5™ sur Xbox Series X, montrant ainsi les améliorations dont les joueurs pourront bénéficier au lancement de la console le 10 novembre 2020. Prenez part à l’action, à travers de nombreux pays autour du monde tels que l’Italie, la Chine, la Norvège et les Etats-Unis.

Avec des temps de chargement améliorés, les joueurs peuvent participer à l’action plus rapidement que jamais. Pour la première fois sur consoles, les courses peuvent être faites en 120fps, proposant ainsi une fluidité incroyable dans les graphismes avec un temps de réponse et un contrôle des véhicules, sans précédent ! De plus, avec le Smart Delivery, les joueurs ayant commencé leur aventure sur Xbox One, pourront profiter de la mise à niveau gratuite, quand ils basculeront sur Xbox Series X.

« C’est difficile de réaliser que dans moins d’un mois, DIRT 5™ prendra ses marques sur la prochaine génération de consoles. Le studio derrière le jeu a fait un travail incroyable, et nous sommes impatients de voir les joueurs nous rejoindre sur les circuits », déclare Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5™.« Avec le mode carrière dont Troy Baker et Nolan North doublent les personnages principaux, ainsi que les modes Playgrounds, Arcade et le retour du mode multijoueur en écran scindé, DIRT 5™ propose une grande variété de gameplay et s’adapte à tous les fans de jeux de course ».

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series et PlayStation®5 à leur lancement. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire pour PlayStation®5.