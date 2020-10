Infomaniak ouvre son écosystème collaboratif aux PME

Partager Facebook

Partenaire privilégié des PME et des indépendants, Infomaniak offre dès à présent la possibilité aux entreprises d’organiser leurs visioconférences et d’accéder à leurs fichiers et leur messagerie via leur propre nom de domaine. Les sociétés peuvent ajouter leur logo et images et ainsi profiter d’une version entièrement personnalisée de leurs applications. Cette mise à jour, la plus importante en date, leur permet de maîtriser leur image de marque et leurs données de bout en bout, le tout sur des serveurs sécurisés et localisés exclusivement en Suisse.

Des outils d’entreprise à son image prêts en quelques secondes

Les entreprises peuvent dès aujourd’hui utiliser leur propre nom de domaine pour accéder aux outils collaboratifs d’Infomaniak, par exemple kMeet ou kDrive , et ainsi renforcer leur image de marque auprès de leurs clients et partenaires. Ces nouveautés sont également disponibles pour Infomaniak Mail, les agendas et les contacts, par le biais d’URLs du type : mail.votre-nom-de-domaine.com, calendar.votre-nom-de-domaine.com ou encore kmeet.votre-nom-de-domaine.com/titre-de-la-reunion. Les sociétés peuvent par ailleurs personnaliser les couleurs et le logo de leurs outils informatiques. Cette option est disponible gratuitement pour tous les clients pendant 100 jours et est ensuite proposée sur une base annuelle de CHF 50.-.

Cette nouveauté permet d’organiser des rendez-vous et des visioconférences ou encore de partager et d’échanger des fichiers et des pièces-jointes en toute sécurité dans un écosystème entièrement sur-mesure. Les entreprises peuvent ainsi faire des économies et se passer de solutions Cloud majoritairement développées et hébergées à l’étranger, et ne plus avoir recours à leurs propres serveurs, souvent vieillissants. Enfin, Infomaniak s’engage à faire évoluer ces services de manière soutenue et régulière dans les mois et les années à venir.

kMeet évolue pour répondre aux besoins des entreprises

Lancé en plein semi-confinement en avril dernier, kMeet, solution de visioconférence gratuite, propose désormais une nouvelle interface, plus épurée, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Les sessions peuvent être directement enregistrées sur kDrive, le Cloud sécurisé depuis lequel il est désormais possible de les revisionner ou de les partager avec ses contacts. L’outil de gestion des participants a également été revu : une salle d’attente virtuelle assure le contrôle d’accès à une réunion, alors que la création de codes en ligne permet de rejoindre une réunion directement depuis l’application mobile kMeet, disponible pour Android et iOS .

kDrive introduit les partages personnalisés et les boîtes de dépôt

La solution de gestion et de partage de fichiers kDrive devient aussi personnalisable : rien de plus simple que d’ajouter un logo, une image d’arrière-plan ou une adresse web à la plateforme. Les entreprises peuvent ainsi décliner leur identité quand elles partagent des fichiers via un lien créé spécialement pour l’occasion. Ce système répond aux attentes des utilisateurs professionnels de SwissTransfer.com .

kDrive permet également aux entreprises de recevoir des fichiers de manière totalement sécurisée de la part de leurs clients et partenaires : il suffit de créer un dossier « dépôt » et de partager un lien avec ses contacts, qui peuvent à leur tour y ajouter les fichiers de leur choix. Le partage est instantané et le propriétaire du dossier est automatiquement notifié par email lorsque des fichiers sont ajoutés. Ces espaces de stockage partagés peuvent être protégés par un mot de passe et il est possible de limiter la quantité de données qu’ils peuvent contenir ou de fixer une date d’expiration pour chaque dossier. Ces évolutions permettent aux entreprises de renforcer leur identité de marque et de maîtriser de bout en bout le stockage de leurs données, sans passer par des solutions tierces.

Infomaniak, le partenaire privilégié des PME et des indépendants

La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des entreprises et la démocratisation du télétravail. Grâce à ces avancées, elles disposent maintenant de solutions sécurisées, ergonomiques et personnalisables à des tarifs abordables et bénéficient des avantages du Cloud, tout en étant assurées de la confidentialité de leurs données qui sont uniquement hébergées sur des serveurs respectueux de l’environnement en Suisse.

En savoir plus :

– Écosystème pour les PME : https://infomaniak.com/myksuite

– kDrive : https://infomaniak.com/kdrive