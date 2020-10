Yu-Gi-Oh! : les annonces pour les mois d’octobre et novembre

Partager Facebook

Yu-Gi-Oh! : de nouvelles alliances se forment à la faveur de l’automne dans le jeu de cartes à jouer de KONAMI

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annonce les sorties d’octobre et de novembre pour le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!. Quatre nouveaux produits sont sur le point de faire leur apparition, et chacun célèbre l’histoire du Duel à sa manière grâce à de nouvelles alliances.

Le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituellesrassemble certains des personnages les plus populaires de Yu-Gi-Oh! pour proposer une toute nouvelle stratégie. De nouvelles illustrations pour les thèmes Hiita, Wynn, Aussa ou encore Eria seront disponibles dans chaque Deck de Structure. Rage Fantômeest un savant mélange de Chevaliers Fantômes et de Raidraptors qui mixe avec brio des stratégies d’hier et d’aujourd’hui. Or Maximumrassemble une collection de cartes compétitives et appréciées des duellistes. Enfin, la boîte Speed Duel : Bataille-Villepermettra de réunir jusqu’à huit joueurs.

Grandement appréciées des Duellistes, les Charmeuses sont sur le point de faire leur grand retour. Le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles rassemble Hiita, Wynn, Aussa et Eria pour dérober les monstres de l’adversaire et envahir le champ de bataille avec des familiers. Une nouvelle carte Art Spirituel permet d’annuler le premier effet de monstre activé par l’adversaire, pour peu que l’on contrôle le bon magicien. Une nouvelle carte piège permet quant à elle d’invoquer un magicien depuis la main ou depuis le cimetière, puis de détruire n’importe quelle carte face visible si l’on contrôle deux monstres dotés d’attributs différents. Encore mieux, cette même carte peut être bannie du cimetière pour recycler une Magie ou un Piège Possédé afin de le remettre en jeu.

Éveil des Possédées – Gagigobyte et Éveil des Possédés – Rasenryu ont fait leur apparition dans Les Dragons de Légende : La Série Complète. Deux nouveaux familiers Éveil sont inclus dans le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles. Il s’agit de nouvelles versions plus puissantes de l’Infâme Mangeur Archdémon de l’Infâmie d’Aussa et de l’Inari Feu de Hiita. Enfin, le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles contient des cartes utiles dans de nombreux decks comme Illusionniste d’Effet, Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres ou encore Avertissement Divin.

Le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles contient un deck de 42 cartes, jouable directement. Les fans des Charmeuses pourront également découvrir de nouvelles variantes de Hiita, Wynn, Aussa et Eria, dotées d’une finition ultra-rare. Chaque Deck de Structure contient par ailleurs une des cinq Cartes Jetons Super Rares exclusives au Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles. Celles-ci disposent de nouvelles illustrations inspirées de la vie quotidienne des Charmeuses. Un tapis de jeu doté des mêmes illustrations sera également disponible.

Le Deck de Structure : Les Charmeuses Spirituelles sortira le 22 octobre prochain. Chaque boîte contiendra un tapis de jeu ainsi que 42 cartes : 35 Communes, 2 Super Rares, 4 Ultra Rares, 1 des 4 Ultra Rares alternatives et 1 des 5 Cartes Jetons Super Rares. Chaque boîte sera vendue 9.99 euros (prix de vente suggéré).

En novembre, ce joyeux monde laisse place à La Rage Fantôme. Le dernier booster trimestriel renferme 17 cartes inédites, le plus grand nombre à ce jour, qui réinventent des stratégies cultes à l’aide de cartes plus puissantes et d’alliances surprenantes. Les Chevaliers Fantômes et les Raidraptors s’unissent sous une même bannière, avec des cartes pouvant s’insérer dans les deux stratégies ou les mélanger. Les duellistes pourront se lancer dans la bataille avec de puissants nouveaux Raidraptors et Chevaliers Fantômes, libérer une incroyable Magie-Rang-Plus et débloquer un nouveau monstre Xyz qui offre un accès inégalé à l’Extra Deck. D’imposantes stratégies telles que les Dogmatikas, les Melffys et les Nobles Inferno sont agrémentées de nouvelles cartes, tandis que plusieurs decks trouvent de nouveaux soutiens, comme les athlètes U.A. et F.A.

Une nouvelle bande de Bêtes, Bêtes-Guerriers et Bêtes-Ailées s’associe à ses amis à fourrure de thèmes passés, pour une flopée de bannissement et d’Invocations Lien. Une tribu robotique de Wyrms et de Psychiques transmet des données au Cimetière, afin de construire des infrastructures informatiques pour les Invocations Syncho et Xyz. Ce n’est pas tout : une équipe d’élite de moines Guerriers travaille d’arrache-pied pour réaliser d’innombrables Invocations Fusion, ajoutant éternellement des cartes magie et piège à la main du duelliste. Ils lancent également une incroyable Magie qui remplit le terrain de Jetons, et déclenche immédiatement deux Invocations Fusion !

La Rage Fantôme est remplie de nouvelles cartes qui peuvent convenir à différents decks, comme une Bête avec 3000 ATK que le duelliste peut invoquer par Invocation Spéciale chaque fois qu’il est surpassé par son adversaire, ou de nouveaux pièges qui invalident les dernières Invocations de l’adversaire ou réduisent son Extra Deck en poussière. Surtout, un époustouflant monstre Xyz peut être invoqué par Invocation Spéciale en superposant n’importe quelle carte Xyz, du moment qu’un monstre Xyz a déjà été engagé dans la bataille. Une fois vaincu, ce monstre de type Machine commande un effet dévastateur qui envoie toutes les autres cartes du terrain au cimetière !

Le passé et le présent s’uniront dans La Rage Fantôme, disponible le 5 novembre. Le set complet comprend 100 nouvelles cartes : 50 Communes, 26 Super Rares, 14 Ultra Rares et 10 Secret Rares. Chaque pack de 9 cartes sera vendu 3,99 € (prix de vente suggéré).

Or Maximum arrive une semaine après, et marque la première apparence de nouvelles cartes Premium Gold Rares ! Évolution de la technologie Gold Rare, les cartes Premium Gold Rares sont bordées d’un cadre doré et font briller les étoiles de niveau et les icônes d’attribut comme jamais auparavant. Pour couronner le tout, plus de 100 cartes sont éditées en lettres dorées Rares, ajoutant ainsi un peu de classe à des réimpressions populaires.

Chaque boîte inclut quatre paquets Or Maximum, qui contiennent chacun sept cartes : cinq cartes Rares avec des lettres dorées et deux Premium Gold Rares, pour un total de 28 cartes par boîte. Six des plus célèbres monstres du Duel font leur grand retour avec une illustration alternative Premium Gold Rare, dont Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage, Airman, HÉROS Élémentaire et Apollousa, Arc de la Déesse.

Or Maximum sera disponible le 12 novembre. Le set complet contient 162 cartes : 110 Rares avec des lettres dorées et 52 Premium Gold Rares. Le prix de vente suggéré est de 29,99 € par boîte.

Enfin, le 26 novembre, les duellistes pourront revivre l’intense tournoi de Bataille-Ville avec leurs amis grâce à la boîte JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh ! Speed Duel : Bataille-Ville.

Jusqu’à huit joueurs pourront se lancer dans leur propre expérience de tournoi dynamique avec la boîte JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh ! Speed Duel : Bataille-Ville, qui rassemble 200 cartes à partir desquelles les duellistes peuvent construire différentes stratégie, et 196 d’entre elles nouvelles dans le Speed Duel ! Les cartes peuvent être conservées ensemble ou réparties entre différents joueurs.

Les Dieux Égyptiens tant convoités arrivent enfin dans le Speed Duel ! Les duellistes pourront ainsi dominer le terrain avec Obelisk, le Tourmenteur, Slifer, le Dragon Céleste ou encore Le Dragon Ailé de Râ. D’autres cartes iconiques sont également introduites, telles que Jinzo, Paladin des Ténèbres et Canon Dragon XYZ.

Des cartes de compétences permettent aux duellistes de se battre comme leur personnage préféré : Yami Yugi, Kaiba ou encore les antagonistes Espa Roba, Odion et Arkana.

Chaque boîte JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh ! Speed Duel : Bataille-Ville contient 20 cartes de compétence, dont 16 inédites. De plus, les stratégies peuvent être customisées avec des effets spécieux exclusifs au Speed Duel, promettant d’innombrables heures de construction de deck !

Kaiba a organisé le tournoi de Bataille-Ville pour s’emparer des légendaires Dieux Égyptiens, et les duellistes pourront également s’affronter pour leur propres prix. Un pack spécial est ainsi inclus dans chaque boîte JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh ! Speed Duel : Bataille-Ville, contenant 8 cartes Secret Rare sur un total de 24. Avec les récompenses de ce pack, les joueurs pourront libérer leur Rare Hunter intérieur et améliorer certaines des cartes les plus iconiques de l’histoire du Duel. Ces cartes peuvent être gagnées en tant que prix ou distribuées à chacun des participants, si le duelliste ne décide pas de toutes les garder pour lui !

Disponible le 26 novembre, chaque boîte JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh ! Speed Duel : Bataille-Ville contiendra 200 cartes Communes, 20 cartes de compétence, 8 (sur 24) Secret Rares, 4 tapis de jeu Deluxe Yugi et 4 tapis de jeu Deluxe Kaiba.