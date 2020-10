Canon présente l’imprimante photo A3+ PIXMA PRO-200

Partager Facebook

La Canon PIXMA PRO-200 impressionne avec son design compact, accompagné de technologies innovantes ainsi que de nouvelles encres. Compatible A3+, elle est idéale pour une impression photo simple et de haute qualité. La PIXMA PRO-200 permet de réaliser des impressions photo sans bordure sur toute une variété de papiers aux textures et aux formats les plus divers. Dotée d’un nouveau système de correction des erreurs d’alignement, que ce soit avec l’alimentation automatique ou manuelle, elle veille au passage linéaire du papier, et ce jusqu’à une longueur de 99 cm.

PIXMA PRO-200

Modèle successeur de la populaire PIXMA PRO-100S

Correction automatique des erreurs d’alignement pour tous les formats de papier

Impression photo sans bordure même sur les supports Beaux-arts

Cette nouvelle imprimante qui remplace la populaire PIXMA PRO-100S est dotée de 8 réservoirs distincts d’encres à base de colorant qui délivrent des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Certaines encres ont été améliorées afin de pouvoir couvrir un espace colorimétrique plus étendu. La PIXMA PRO-200 associe qualité des tirages et vitesse d’exécution: il ne lui faut que 90 secondes1 pour coucher sur du papier A3+ des clichés aux couleurs extrêmement vivantes. Pendant ce temps, l’utilisateur peut contrôler et gérer intuitivement le processus d’impression sur son nouvel écran LCD de 7.5 cm (3 pouces). La PIXMA PRO-200 offre toute une série d’options d’impression intéressantes. Le nouveau logiciel Professional Print & Layout de Canon permet par exemple d’optimiser tout le processus – de la prise de vue à l’impression, autorisant l’épreuvage à l’écran et sur papier. Un moyen d’ajuster rapidement et facilement le rendu du tirage à l’écran.

Des couleurs vivantes de haute qualité

La PIXMA PRO-200 place la barre très haut par rapport au modèle qu’elle remplace, car Canon est parvenu à étendre considérablement son espace colorimétrique reproductible. Le nouveau système à 8 encres à base de colorant permet de produire des tirages photo aux couleurs particulièrement éclatantes. La nouvelle imprimante A3+ se caractérise par un espace colorimétrique étendu dans trois zones: le rouge, le bleu et le noir.

Des résultats spectaculaires en toute simplicité

Affichant 4,1 kg sur la balance, l’imprimante se montre très légère, même plus légère que le modèle précédent (5,6 kg), et gagne en plus 15 % en compacité, permettant ainsi des tirages grand format dans un encombrement minimum. Sur le grand écran couleur de la PIXMA PRO-200, l’utilisateur peut vérifier d’un coup d’œil le niveau des encres et d’autres paramètres d’impression tout en poursuivant ses tâches sans efforts. Grâce à sa vitesse d’impression élevée, la PIXMA PRO-200 produit des tirages de très haute qualité sans compromettre les impératifs liés à l’agenda de l’utilisateur.

En prime, elle bénéficie d’une suite logicielle complète. Le logiciel gratuit Canon Professional Print & Layout offre aux photographes des possibilités intéressantes d’imprimer leurs clichés d’une manière unique. Ils peuvent ainsi ajuster les couleurs à l’écran pour obtenir une simulation fiable du rendu de leur tirage. La PIXMA PRO-200 étant également compatible avec les terminaux mobiles, imprimer depuis toute une série d’appareils n’a jamais été aussi simple. Grâce à sa correction des erreurs d’alignement intégrée, tout support introduit en biais par inadvertance est replacé avec précision et imprimé correctement. Un plus au niveau des coûts, surtout lors de l’emploi de supports onéreux tels que les papiers Beaux-arts.

Un contrôle total

Pour garantir des résultats professionnels tirage après tirage, la PIXMA PRO-200 offre à l’utilisateur la possibilité d’imprimer sans bordure sur du papier couché et du papier Beaux-arts. La PIXMA PRO-200 est également capable d’imprimer jusqu’au format A3+ et sur des papiers Canon ou d’autres fabricants sur une longueur définie par l’utilisateur jusqu’à 990,6 mm. De quoi repousser et redéfinir les limites et les exigences de créativité dans l’impression sur les supports Beaux-arts et couchés, ainsi que sur le nouveau papier Canon Premium Fine Art Rough (FA-RG1). La PIXMA PRO-200 offre également la possibilité de charger les profils ICC de nombreux autres fabricants de papier renommés. L’utilisateur peut pour cela utiliser le logiciel Media Configuration Tool hérité des imprimantes ImagePROGRAF. Avec cet outil, il peut non seulement gérer ses profils, mais également les enregistrer sur l’imprimante. Et pour aider les photographes à réaliser leurs projets créatifs depuis la prise de vue jusqu’au tirage, Canon propose le logiciel Professional Print & Layout, une solution qui fonctionne de manière autonome et en tant que plug-in pour Canon DPP, Adobe Lightroom et Photoshop.

La PIXMA PRO-200 sera disponible dès novembre 2020 au prix de CHF 530,00 (PVC).