DONKEY CREW lance la mise à jour commerce pour LAST OASIS

La plus grande mise à jour du MMO de survie nomade de l’année propose de nouvelles quêtes, des sites de pillage, le nouveau plan de la ville antique et Silur Walker, et bien plus encore !



Les développeurs indépendants de Donkey Crew ont annoncé le lancement de leur deuxième mise à jour thématique aujourd’hui, sur les traces de son prédécesseur fougueux, la mise à jour Volcanique. La mise à jour Commerce, disponible maintenant dans Last Oasis, est l’ajout le plus ambitieux que le MMO Nomadic Survival ait vu depuis son lancement dans Steam Early Access plus tôt cette année.

Pour avoir une idée de ce qui vous attend, jetez un œil à la nouvelle bande-annonce et aux éléments du dossier de presse Last Oasis ci-dessous.

Un Nomade peut acheter à peu près n’importe quoi avec des Flots dans Last Oasis. Nourriture, abri, armure, armes mortelles et main-d’œuvre. Tintants, ils sont versés de main en main, et le plus souvent les deux parties sont satisfaites par la transaction. Mais il faut des compétences particulières pour conclure une bonne affaire.

La mise à jour Commerce se concentre largement sur les affaires, mais promet également aux joueurs une série de nouvelles améliorations et correctifs pour améliorer davantage leur mode de vie nomade. Les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Commerce sont répertoriées ci-dessous. Des notes de mise à jour générales, décrivant d’autres correctifs et améliorations, ainsi que la nouvelle branche bêta, peuvent également être trouvées ici.

La mise à jour Commerce – Caractéristiques Essentielles

Plan de la Ville Antique – une toute nouvelle carte à explorer pour les nomades, avec de nouveaux sites à piller, de nouveaux camps rupu et plus encore.

– une toute nouvelle carte à explorer pour les nomades, avec de nouveaux sites à piller, de nouveaux camps rupu et plus encore. Marchands Errants – de nouveaux marchands errants peuvent être trouvés, même dans les endroits les plus inattendus, avec des objets uniques.

– de nouveaux marchands errants peuvent être trouvés, même dans les endroits les plus inattendus, avec des objets uniques. Quêtes Flottille de la Station Commerciale – une nouvelle source de Flots pour les nomades qui répondent aux demandes de la flottille, comme la chasse aux animaux sauvages dangereux et le transport de marchandises.

– une nouvelle source de Flots pour les nomades qui répondent aux demandes de la flottille, comme la chasse aux animaux sauvages dangereux et le transport de marchandises. Enchères Flottille de la Station Commerciale – permet d’enchérir contre d’autres nomades sur des armes, des outils, des tablettes et d’autres marchandises de différentes quantités et de différentes valeurs.

– permet d’enchérir contre d’autres nomades sur des armes, des outils, des tablettes et d’autres marchandises de différentes quantités et de différentes valeurs. Coffre-Fort Flots Global – le Coffre-Fort Flots Global permet aux nomades de réclamer de l’argent acquis auprès de n’importe quelle station de commerce.

– le Coffre-Fort Flots Global permet aux nomades de réclamer de l’argent acquis auprès de n’importe quelle station de commerce. Migration de Commandes Commerciales – permet la migration automatique des commandes vers d’autres stations de commerce lorsqu’une carte brûle.

– permet la migration automatique des commandes vers d’autres stations de commerce lorsqu’une carte brûle. Silur Walker – un nouveau Walker qui permet aux nomades d’emballer et de transporter des bases en pierre fortement défendues.

« Alors que la mise à jour Commerce apporte de nombreuses fonctionnalités très attendues à Last Oasis, nous introduisons également des changements fondamentaux dans la mécanique du jeu et son équilibre pour en faire une toute nouvelle expérience. » dit Florian «chadz» Hoffreither, directeur créatif et chef de projet de Donkey Crew.

Nous nous concentrons sur des itérations rapides avec tous les commentaires de nos joueurs, ainsi que sur de nouveaux ajouts passionnants, et nous sommes impatients de révéler les autres fonctionnalités et améliorations sur lesquelles nous travaillons, ainsi que les autres nouveautés à venir. Last Oasis 2.0 est à l’horizon. »

Last Oasis se déroule sur une future Terre post-apocalyptique dévoluée, où un événement cataclysmique a plongé la planète dans deux environnements inhabitables : des étendues glacées ou désertiques. Une bande de terre habitable demeure, se déplaçant lentement lorsque que la Terre tourne autour du soleil. Ce qui reste de l’humanité ne survit qu’en envoyant des nomades réticents dans les oasis de passage pour affronter les clans en guerre et rassembler les ressources nécessaires pour continuer à avancer. Peu de gens reviennent vivants.