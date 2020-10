eSport : la FFF fait appel à la World Gaming Federation et Playce

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

eSport : la FFF fait appel à la World Gaming Federation et Playce afin de déployer des sites de compétition eSport pour ses 13 ligues et ses 90 districts

La Draft 2020, réservée aux licenciés de la FFF, offrira au vainqueur une place dans le camp de sélection de l’équipe nationale de eFoot

Après avoir organisé le tournoi officiel de l’UEFA EURO 2016 Virtual Tournament et le tournoi virtuel de la coupe du monde féminine de football 2019, la World Gaming Federation (WGF) se réjouit d’avoir été choisie par la Fédération Française de Football (FFF) pour l’accompagner dans sa stratégie de développement de l’eSport en France.

Ainsi, la WGF déploie pour la FFF et ses instances sa solution Playce de sites de tournoi eSport aux couleurs de la Fédération, de ses ligues, de ses districts et de ses 15 000 clubs. Depuis le 15 octobre, la FFF, les 13 ligues et les 90 districts disposent de leur site de tournoi eSport afin d’organiser la Draft 2020.

Réservée aux licenciés de la Fédération, cette compétition, dont la finale aura lieu le 12 décembre 2020, offrira au vainqueur une place dans le camp de sélection de l’équipe nationale de eFoot. La Draft est l’unique tournoi eFootball (FIFA) en France, s’adressant prioritairement au football amateur, ses ligues et districts ainsi que ses licenciés.

Après le succès de la première Draft et le tournoi national organisé pendant le confinement, la Draft fait son retour pour une édition 2020. Organisée en 3 phases, elle offrira au lauréat l’opportunité d’affronter les meilleurs joueurs français lors du camp de sélection de l’Équipe de France eFoot :

Phases départementales organisées par les Districts

Phases régionales organisées par les Ligues

Finale nationale organisée par la FFF

La solution Playce permet notamment aux instances de la FFF d’organiser avec facilité et précision la deuxième édition de la Draft, le championnat virtuel des clubs amateurs dont la finale aura lieu le 12 décembre 2020 avec à la clé une place dans le camp de sélection de l’équipe nationale de eFoot. Pour participer : https://fff.playce.gg/fr

Plus globalement, la WGF remercie la FFF pour sa confiance et se réjouit de pouvoir faire accélérer l’entrée des clubs de football et des

instances de la FFF dans l’eSport et le digital de manière durable, dans une période complexe et pleine de challenges pour le monde du sport.

À propos de World Gaming Federation et Playce

World Gaming Federation est une startup française du monde de l’eSport. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs solutions : événementiel, digital, consulting et immobilier. Depuis 5 ans, nous travaillons dans l’objectif de structurer notre marché et d’accompagner chaque acteur dans sa démarche sur le jeu vidéo et l’eSport.

Playce est un service web édité par WGF qui développe des outils adaptés et sur-mesure aux organisateurs de tournois eSport.

Adresse : 18 rue Soleillet, 75020 Paris, France

Adresse email : hello@wgf.gg