Puyo Puyo Tetris 2 présente son nouveau mode “Combat de Talent” !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA annonce que Puyo Puyo™ Tetris® 2 peut dès maintenant être précommandé sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. De plus, de nouvelles informations sur le nouveau mode Combat de Talent, ainsi que sur les fonctionnalités en ligne disponibles au lancement du jeu, ont été dévoilées.

En mode Combat de Talent, les joueurs peuvent former des équipes de trois parmi les personnages utilisables dans les modes de jeu Puyo Puyo ou Tetris. Il faudra alors bien les sélectionner afin d’utiliser leurs compétences uniques et ainsi créer le groupe ultime.

Testez votre puissance !

Chaque personnage débute avec une spécialité unique et apprend de nouvelles compétences au fur et à mesure. Sélectionner des personnages disposant de compétences complémentaires est essentiel pour remporter des parties dans le mode Combat de Talent. En jouant, vous allez faire éclater des lignes de Puyos ou nettoyer des lignes de Tetris, et expédier des Puyos ou des blocs de détritus à l’autre joueur. Quand les détritus tombent, votre adversaire perd des PV et quand ils tombent à 0, vous l’emportez !

Nouvelles fonctionnalités du mode « Combat de Talent »

Compétences de personnage : développez de puissantes compétences de personnage pour changer la donne, que ce soit en regagnant des PV, en changeant la couleur des Puyos, ou encore en supprimant des lignes de Tetris. Bien plus de compétences sont à découvrir.

développez de puissantes compétences de personnage pour changer la donne, que ce soit en regagnant des PV, en changeant la couleur des Puyos, ou encore en supprimant des lignes de Tetris. Bien plus de compétences sont à découvrir. Gagnez des niveaux : augmentez les PV, les PM, l’Attaque, la Défense ou la Récupération de votre personnage, en jouant en mode Aventure.

augmentez les PV, les PM, l’Attaque, la Défense ou la Récupération de votre personnage, en jouant en mode Aventure. Cartes d’objets : renforcez votre équipe avec des Cartes d’objets qui améliorent leurs caractéristiques, et profitez d’offres exclusives liées à l’édition de lancement du jeu.

Puyo Puyo™ Tetris® 2, c’est du plaisir pour tous les joueurs, avec des ligues pour les plus expérimentés et un mode de jeu libre pour s’amuser quand on veut, comme on veut.

En se basant sur la ligue Puzzle du jeu précédent, trois nouvelles ligues ont été ajoutées : Tetris, Puyo Puyo et Combat de Talent. Ces ligues offrent un espace compétitif dans lequel vous pourrez tester votre stratégie et vos talents contre d’autres pros, et voir comment vous vous classerez dans le monde face aux autres joueurs. Le mode de jeu libre, qui existait déjà dans Puyo Puyo™ Tetris®, vous permet de jouer à votre rythme, sans règles particulières ni aucune pression liée aux classements.

Fonctionnalités en ligne :

Ligue Puzzle : vous voulez un défi ? Les ligues vous permettent de jouer au niveau de compétition le plus élevé selon votre catégorie : Puzzle (choix libre entre Puyo Puyo ou Tetris), Tetris, Puyo Puyoet Combat de Talent.

vous voulez un défi ? Les ligues vous permettent de jouer au niveau de compétition le plus élevé selon votre catégorie : Puzzle (choix libre entre Puyo Puyo ou Tetris), Tetris, Puyo Puyoet Combat de Talent. Jeu libre : si vous voulez une expérience de jeu plus relaxante, profitez des modes en ligne Jeu libre de Puyo Puyo™ Tetris ® 2. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter en mode Versus, Combat de talent, Swap, Fusion, Party ou Big Bang, avec des paramètres de partie personnalisables. Créez une salle et invitez vos amis à jouer !

si vous voulez une expérience de jeu plus relaxante, profitez des modes en ligne Jeu libre de Puyo Puyo™ Tetris 2. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter en mode Versus, Combat de talent, Swap, Fusion, Party ou Big Bang, avec des paramètres de partie personnalisables. Créez une salle et invitez vos amis à jouer ! Classement de Défi : vous pouvez partager et comparer vos scores avec ceux des joueurs du monde entier dans différents modes de Défi, notamment les modes Endless Fever, Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon et Ultra. Les classements vous permettent de mettre en avant votre meilleur score et de voir où se situent vos adversaires.

L’édition de lancement est disponible en précommande

Développez votre stratégie et la puissance de votre équipe dans le nouveau mode Combat de Talent de Puyo Puyo Tetris 2, en profitant de ce pack de Cartes d’objets rares de l’édition de lancement, dont 3 cartes spéciales avec des objets issus de la série Sonic the Hedgehog. Le pack bonus « Skill Battle Booster Pack » est proposé pour les précommandes physiques et numériques, mais l’offre numérique est limitée dans le temps, alors préparez votre stratégie dès maintenant !

Contenu après lancement

Le 8 décembre n’est que le point de départ des plans de SEGA pour Puyo Puyo™ Tetris® 2. Après le lancement, les joueurs pourront profiter de plus de fonctionnalités, de personnages supplémentaires et de bien d’autres choses encore ! Des informations complémentaires seront annoncées ultérieurement.

L’édition de lancement de Puyo Puyo™ Tetris® 2 est disponible dès maintenant en précommande sur PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Des informations complémentaires sur la sortie du jeu sur Steam seront annoncées ultérieurement