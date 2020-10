Disque d’or et pass VIP pour FUSER

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le nouveau jeu musical de NCSOFT et Harmonix passe “Gold” et dévoile la liste complète des chansons de son Édition VIP

NCSOFT et Harmonix Music Systems, éditeur et développeur respectifs de FUSER™, annoncent aujourd’hui que leur nouveau musical vient de passer “Gold”, il est donc désormais prêt pour sa sortie prévue pour le 10 novembre prochain. FUSER sera disponible sur Nintendo Switch, PC, PlayStation®4 et Xbox One. Plus d’une centaine de morceaux seront réunis dans le catalogue de l’Édition Standard du jeu, dès son lancement.

FUSER sera également disponible en Édition VIP. Cette dernière inclura les 25 premières chansons supplémentaires qui seront disponibles dès la sortie du jeu. Ces chansons comprendront plus de boucles pour permettre aux joueurs de créer leurs propres mixes personnalisés, de les sauvegarder et de les partager sous forme d’instantanés, d’améliorer les mixes en mode collaboratif, ou d’apporter une touche plus personnelle au mode multijoueur compétitif.

Voici la liste des 25 chansons supplémentaires de l’Édition VIP :

21 Savage – a lot

Afrojack ft. Eva Simons – Take Over Control

Alanis Morissette – Ironic

Amerie – 1 Thing

Ava Max – Kings & Queens

Bananarama – Venus

The Cranberries – Linger

DJ Snake, J. Balvin & Tyga – Loco Contigo

Echo & The Bunnymen – Lips Like Sugar

Erasure – A Little Respect

Evanescence – Bring Me To Life

Fetty Wap – Trap Queen

French Montana ft. Swae Lee – Unforgettable

Glen Campbell – Gentle On My Mind

Ini Kamoze – Here Comes The Hotstepper (Heartical Mix)

Justin Timberlake – Rock Your Body

Kane Brown ft. Lauren Alaina – What Ifs

Kelly Clarkson – Stronger (What Doesn’t Kill You)

Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

Nicki Minaj – Starships

Sean Paul – Get Busy

Soulja Boy Tell ‘Em – Crank That (Soulja Boy)

Tone Loc – Funky Cold Medina

Topic with A7S – Breaking Me

Usher ft. Pitbull – DJ Got Us Fallin’ In Love

L’Édition VIP de FUSER est dès à présent disponible en précommande. Les chansons en contenu téléchargeable pourront être achetées séparément. Trois chansons seront offertes pour toute précommande de FUSER, en Édition Standard ou en Édition VIP : New Rules de Dua Lipa, Young Dumb & Broke de Khalid, et Mr. Brightside des Killers.

FUSER sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 10 novembre 2020.