eFootball PES 2021 SEASON UPDATE : le Data Pack 2.0 est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La première mise à jour majeure inclut plus de 150 visages de joueurs, plus de 200 nouveaux maillots et l’ajout de Steven Gerrard comme manager pour la Ligue des Masters

Konami Digital Entertainment B.V. annonce que le Data Pack 2.0 est désormais disponible gratuitement pour eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) en téléchargement sur PlayStation®4, Xbox One™ et PC Steam.

Le Data Pack 2.0 comprend les dernières données de ligues, clubs et joueurs de nombreux pays dont l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Belgique, la Suisse, le Brésil et la Chine.

Plus de 150 visages de joueurs ont été créés ou mis à jour. Pour les clubs partenaires, il s’agit notamment d’Ansu Fati (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic FC) et Francisco Trincão (FC Barcelone).

En complément, plus de 200 équipes voient leurs maillots mis à jour. La France, la Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas et le Portugal comptent parmi les 24 équipes nationales qui profitent d’une nouvelle garde-robe. Arsenal, le FC Barcelone, le Celtic FC, la Juventus, Manchester United et l’AS Roma feront également tourner les têtes avec leurs derniers maillots third.

Dès aujourd’hui, plusieurs joueurs de la Série Moments Iconiques feront également leur apparition dans PES 2021 par le biais de campagnes myClubs, et d’autres suivront le mois prochain :

Le 22 octobre – Ronaldinho (Match iconique : 08/03/2005)

Le 22 octobre – Carles Puyol (Match iconique : 19/01/2012)

Le 22 octobre – Deco (Match iconique : 07/01/2006)

Le 29 octobre – Patrick Viera (Match iconique : 15/05/2004)

Le 29 octobre – Sol Campbell (Match iconique : 04/05/2002)

Le 29 octobre – Gilberto Silva (Match iconique : 11/08/2002)

Enfin, les nouveautés suivantes sont également comprises dans le Data Pack 2.0 :

Steven Gerrard, manager actuel des Rangers FC et Légende du football, est désormais disponible comme manager pour la Ligue des Masters

Une « Célébration Complète 3 » peut être déclenchée, pour une sélection de joueurs de la Série Moments Iconiques, en appuyant sur L3 après avoir marqué

14 nouvelles paires de chaussures adidas, NIKE, PUMA, UMBRO, MIZUNO et Joma

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE :

Jeu standalone, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) reprend le gameplay et les fonctionnalités de PES 2020, qui a été acclamé par la critique et a notamment reçu le prix du « Meilleur Jeu de Sport » à l’E3 2019. En plus des données de clubs et de joueurs relatives à la nouvelle saison, le jeu inclus le mode exclusif UEFA EURO 2020™ et le contenu lié à la compétition, en amont de la reprogrammation du véritable tournoi.

Cette année, la jaquette de l’Édition Standard est historique puisqu’elle met en vedette Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que les étoiles montantes Marcus Rashford et Alphonso Davies. L’Édition Standard de PES 2021 est disponible en magasins et en téléchargement au prix de 29,99 € (prix de vente conseillé).

Les quatre ambassadeurs apparaissent également dans les toutes nouvelles Éditions Club d’eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, disponibles uniquement en téléchargement au prix de 34,99€ (prix de vente conseillé). Chacune des cinq Éditions Club inclut un joueur de la Série Moments Iconiques, un effectif myClub complet et plus encore.

Les joueurs qui achètent une Édition Club par le biais de PES 2020 ou PES 2020 LITE bénéficient d’une remise de 20% jusqu’au 29 octobre