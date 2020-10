Les Free Play Days du week-end sur Xbox

Partager Facebook

Embarquez dans une nouvelle quête pour le superviseur, soumettez vos adversaires dans la cage et faîtes un grand pas SUR l’humanité grâce aux Jours de jeu gratuit ce week-end. Fallout 76, UFC 4 et Destroy All Humans! sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 26 octobre à 8h59, heure française. Et Fallout 76 prolongera le plaisir jusqu’au mardi 27 octobre à 8h59, heure française.

Vous bénéficierez également d’une remise limitée dans le temps pour acquérir ces titres et continuer ainsi à jouer tout en conservant votre Gamerscore et les succès que vous aurez déverrouillés durant les Jours de jeu gratuit !

Remises sur les jeux :