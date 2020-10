PlayStation 5 : Sony presente les applications multimédia et TV

Alors que le lancement de la PS5 approche à grands pas, nous sommes heureux d’annoncer que certaines applications de divertissement seront disponibles sur la PS5 dès le premier jour, et que d’autres applications seront ajoutées prochainement.

Apple TV

Profitez du service Apple TV+, des chaînes de l’Apple TV, de films nouveaux et populaires et de recommandations personnalisées sur l’application Apple TV. Les utilisateurs pourront ainsi regarder des contenus originaux Apple comme Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso et The Morning Show avec Apple TV+, s’abonner à des chaînes Premium, acheter ou louer des films et des programmes télévisés, ou encore accéder à leurs précédents achats effectués auprès d’Apple. L’application Apple TV sera également disponible sur PS4.

Disney+

La plateforme dédiée aux films, programmes, courts métrages et autres contenus originaux de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Des séries originales comme The Mandalorian aux incontournables tels que Les Simpson, plongez dans vos univers préférés directement sur votre console PS5.

Netflix

Profitez de séries à ne pas manquer, comme Stranger Things, The Haunting of Bly Manor, et bien plus. La bibliothèque Netflix comptant des milliers d’épisodes de séries télévisées et de films, vous aurez l’embarras du choix.

Spotify

Écoutez de la musique tout en jouant. Tout comme sur PS4, les utilisateurs peuvent écouter leurs chansons préférées pour rythmer leurs parties, grâce au catalogue de Spotify. Que ce soit pour affronter un boss coriace ou errer dans un monde ouvert, un choix de 60 millions de titres s’offre à vous.

Twitch

Grâce à l’expérience Twitch complètement intégrée à la PS5, vous pouvez désormais regarder des séquences de vos jeux préférés, ou diffuser vos propres parties en direct, et commenter leurs temps forts en compagnie des joueurs issus de communautés variées et actives.

YouTube

Ce service étant également intégré à la PS5, vous pouvez diffuser et partager vos séquences de jeu les plus mémorables directement sur votre chaîne YouTube, ou regarder du contenu nouveau et tendance partagé par les utilisateurs du monde entier.



Les autres applications de streaming* prévues sur PS5 incluent Amazon Prime Video, myCANAL, OCS et bien d’autres.

Inutile de télécharger les applications de divertissement sur le PS Store : celles-ci sont déjà intégrées à l’espace Média.

À son lancement, la PS5 s’accompagnera d’une nouvelle télécommande multimédia, simplifiant la navigation sur la console ainsi que le contrôle de l’expérience sur les services de divertissement.