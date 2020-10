R-Type Final 2 annoncé pour 2021 !

Partager Facebook

NIS America est fier d’annoncer que leur prochain titre : R-Type®️ Final 2, sortira en 2021 sur PlayStation®️4, Nintendo Switch™, PC, Xbox One et Xbox Series X|S, dans une édition physique spéciale intitulée « Inaugural Flight Edition ».



À propos du jeu :

Le légendaire shoot’em Up est de retour avec une expérience R-Type sans pareil ! En tant que dernier épisode d’une série renommée pour ses graphismes colorés et son action frénétique, R-Type®️ Final 2 monte en puissance en faisant une entrée explosive sur les plateformes de jeux vidéo actuelles, avec des graphismes 3D et un gameplay modernisé. Les nouveaux joueurs comme les anciens, peuvent façonner leur expérience de jeu comme ils le souhaitent, grâce à un système de difficulté basé sur leur performance, ainsi que des vaisseaux et des pilotes personnalisables. Cependant, les caractéristiques d’un R-Type classique telles que, la mécanique de « Force » et un gameplay addictif, sont également au rendez-vous. Les joueurs devront naviguer à travers l’univers, composé de niveaux classiques et inédits, faire face à des ennemis qui évoluent en fonction de leur performance et éliminer la compétition pour se frayer un chemin en haut du classement mondial.

Caractéristiques :

Amélioré et évolué : prenez part au retour explosif de R-Type sur les plateformes actuelles, où l’action frénétique des épisodes originaux rencontre des graphismes et un gameplay modernisés.

: prenez part au retour explosif de R-Type sur les plateformes actuelles, où l’action frénétique des épisodes originaux rencontre des graphismes et un gameplay modernisés. Un défi universel : le système de difficulté basé sur la performance s’ajuste à l’expérience propre à chaque joueur, pour rendre ce jeu accessible à tout le monde. Une fois avoir éliminé toutes les hordes d’aliens, les joueurs peuvent jeter un coup d’œil au classement mondial pour se mesurer aux autres pilotes.

: le système de difficulté basé sur la performance s’ajuste à l’expérience propre à chaque joueur, pour rendre ce jeu accessible à tout le monde. Une fois avoir éliminé toutes les hordes d’aliens, les joueurs peuvent jeter un coup d’œil au classement mondial pour se mesurer aux autres pilotes. Votre pilote, votre vaisseau : chaque élément de votre vaisseau peut être personnalisé, des couleurs, aux types d’armes, en passant par des autocollants. De plus, choisissez parmi une dizaine de vaisseaux présents dans les précédents épisodes de la série et personnalisez votre pilote comme vous l’entendez.

Contenu de l’édition «Inaugural Flight» :

Le jeu R-Type ® ️ Final 2

La bande-son du jeu sur CD

Le mini artbook « The Artwork of R-Type ®️ Final 2 »

Final 2 » Une boîte collector

Informations :