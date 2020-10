Rambo rejoint le Kombat dans Mortal Kombat 11 Ultimate !

Partager Facebook

« Personne ne chasse Rambo, c’est Rambo qui te chasse… #MKUltimate »

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Mortal Kombat 11 Ultimate qui marque l’arrivée de Rambo dans le jeu, avec la voix et les traits de son acteur iconique : Sylvester Stallone.

John J. Rambo, l’ancien soldat des Forces Spéciales, débarque dans l’univers de Mortal Kombat avec ses talents de kombattant uniques. Il est équipé de son couteau de survie emblématique pour le kombat au corps à corps et de son arc à poulies pour les cibles à distance. En tant qu’expert du kombat à mains nues, Rambo attaque ses ennemis grâce à des prises redoutables et utilise des pièges pour garder une longueur d’avance sur ses adversaires. Il peut également compter sur sa force brute pour terrasser les kombattants qui se dressent sur sa route.

Rambo, sous licence de STUDIOCANAL, rejoint la liste des personnages en tant que nouveau kombattant jouable le 17 novembre dans Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2. Il disposera également de skins directement inspirés des films cultes « Rambo », « Rambo 2 : La Mission » et « Rambo III ».

Les précommandes de Mortal Kombat 11 Ultimate sont disponibles dès maintenant avec un accès immédiat à Mortal Kombat 11, au Kombat Pack 1 et à l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.

Les joueurs ayant déjà Mortal Kombat 11 pourront prolonger leur expérience en précommandant le Kombat Pack 2 dès maintenant. Les détenteurs actuels de Mortal Kombat 11 peuvent également acheter le Kombat Pack 1 ou l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.

Les joueurs qui précommandent Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2 recevront le Pack de Skins : Guerriers du Temps au lancement, qui contiendra trois nouveaux skins de personnages, dont « Noob Saibot : Dark Web », Liu Kang « HCF » (Halt and Catch Fire) et « Skarlet : Lune de Sang ».

Mortal Kombat 11 Ultimateest l’expérience Mortal Kombat 11 ultime, et contient le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Rain, Mileena et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.

La sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate est prévue le 17 novembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, Nintendo Switchä, PC et Stadia. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 ou Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à niveau PS5 et Xbox Series X|S, respectivement, avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement nettement réduits, et bien d’autres nouveautés. Ces mises à niveau seront disponibles en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.