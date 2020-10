Spellbreak : « Prologue : The Gathering Storm » est désormais disponible !

Partager Facebook

Un nouveau mode de jeu et des quêtes hebdomadaires font leur apparition dans le battle royale magique

Le studio indépendant Proletariat a le plaisir d’annoncer que « Prologue : The Gathering Storm », la première mise à jour de contenu saisonnière de Spellbreak, est désormais disponible gratuitement pour le battle royale magique. Cette mise à jour introduit notamment le mode « Clash », qui voit s’affronter des équipes en match à mort, des quêtes hebdomadaires, ainsi que de nouveaux talents, potions et cosmétiques.

La mise à jour comprend :

qui permettent aux joueurs de customiser davantage leur style de jeu : Vigeur – bonus de santé Ambidextre – active la capacité de classe passive dans le gant de l’autre main Prévoyance – dévoile les joueurs à proximité sur la mini-carte et montre les prochains sanctuaires / cercles Le contenu d’Halloween avec de nouveaux artéfacts, tenues, nuages, rémanences, emotes et badges !

Spellbreak est un jeu d’action multijoueur où des mages de bataille manient deux gants magiques pour combiner des sorts dévastateurs afin de dominer leurs adversaires à coups de tornades enflammées, nuages électriques et plus encore. Les joueurs explorent les Hollow Lands à la recherche d’avantages tactiques et découvrent des coffres cachés, qui contiennent des runes conférant de nouvelles capacités comme le vol, la téléportation et l’invisibilité.