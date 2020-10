Witch It est disponible sur Steam

Partager Facebook

Que diriez-vous d’une partie de cache-cache pour Halloween ?

Daedalic Entertainment et Barrel Roll Games, éditeur et développeur respectifs de Witch It, sont heureux d’annoncer que leur nouveau jeu de cache-cache multijoueur sort aujourd’hui de sa phase d’accès anticipé, dès 19h00. La version 1.0 de Witch It fait ainsi son apparition sur Steam, accompagnée d’une importante mise à jour de contenu qui inaugure de nouvelles cartes et aptitudes, mais aussi de nombreux accessoires. Plus de 750 000 joueurs ont déjà été conquis par Witch It depuis le lancement de son accès anticipé en mai 2017.

Dans Witch It, chasseurs et sorcières participent à une partie de cache-cache pas comme les autres. Quinze cartes officielles, ainsi qu’une myriade de créations de la communauté, invitent les joueurs à s’affronter en ligne. De leur côté, les sorcières peuvent prendre l’apparence de presque n’importe quel élément du paysage pour tromper la vigilance des chasseurs et ainsi rester en vie. Elles sont aussi capables d’utiliser divers accessoires et de lancer des sorts pour effrayer ou désorienter leurs poursuivants. Quant aux chasseurs, ils ont pour mission de débusquer toutes les sorcières pour le compte des villageois. Ils disposent de nombreux outils et gadgets pour mener à bien leur mission, dont un poulet capable de détecter les sorcières cachées dans les environs. Ils peuvent également foncer dans le tas pour causer d’importants dégâts dans une zone. Witch It propose de nombreuses options de personnalisation pour que chaque joueur puisse créer un personnage unique. Cinq modes de jeu sont disponibles, pour des défis toujours plus variés.

Les joueurs peuvent incarner des chasseurs et des sorcières sur quinze cartes différentes. Chaque personnage dispose de son propre style de jeu et d’accessoires.

De nombreuses aptitudes sont disponibles et permettent de se jouer de l’adversaire.

Les déplacements sont dynamiques et font usage de la physique du jeu pour permettre de trouver facilement une cachette ou de naviguer aisément sur la carte.

D’innombrables options de personnalisation peuvent être débloquées pour les sorcières et les chasseurs, de la plus commune à la plus rare.

Chaque joueur dispose d’un niveau d’expérience qui augmente au fur et à mesure qu’il chasse ou qu’il se cache.

Les joueurs peuvent s’affronter sur des serveurs publics avec d’autres vétérans ou jouer entre amis sur un serveur privé.

La mise à jour de lancement introduit de nouvelles cartes forestières, de nombreux objets d’apparat pour chasseurs et sorcières ainsi que de nouveaux défis. De nouvelles aptitudes exclusives à chaque classe font également leur apparition. Enfin, de nombreux bugs ont été corrigés et des améliorations ont été apportées aux effets visuels et sonores pour rendre le jeu encore plus vivant.

Witch It est désormais disponible sur Steam pour 19,99 euros.