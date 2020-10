Xbox Game Pass : 10 nouveaux jeux sont désormais compatibles avec les contrôles tactiles sur mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Microsoft continue de faire évoluer son offre Cloud Gaming en y apportant les fonctionnalités de contrôle tactile pour certains jeux disponibles dans l’offre.

Le mois dernier, nous annoncions que plus de 100 titres étaient jouables sur les téléphones et tablettes Android via le cloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Grâce aux contrôles tactiles, vous disposez de nouvelles manières de jouer et nous sommes ravis de vous annoncer que 10 nouveaux titres bénéficient dès maintenant de cette fonctionnalité.

Nous avons cherché à créer plus d’expériences profitant de cette option nativement et nous continuerons à le faire pour soutenir le cloud gaming sur les appareils Android, afin que vous puissiez plonger directement dans vos jeux préférés. Minecraft Dungeons a été notre premier titre exploitant des contrôles tactiles et vos réactions nous ont conforté dans cette idée. Aujourd’hui, ce sont 10 nouveaux jeux qui s’ajoutent à la liste et vous n’aurez pas besoin de manette pour en profiter.

Voici la liste des jeux Xbox compatibles avec les contrôles tactiles disponibles dès aujourd’hui :

Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine





Pour rappel, le Cloud Gaming de Microsoft fait parti de l’offre Xbox Game Pass Ultimate au prix de 12€99 et permet de profiter de centaines de jeux sur Xbox PC mais intègre également le Games With Gold.