Date de sortie pour SEVEN KNIGHTS : TIME WANDERER

SEVEN KNIGHTS – TIME WANDERER –, LE PREMIER JEU DE NETMARBLE SUR NINTENDO SWITCH, SORTIRA LE 5 NOVEMBRE.

Le premier jeu de Netmarble Corp pour la Nintendo Switch™, s’approche à grands pas de son lancement. En effet, la compagnie vient de révéler que le jeu sera disponible sur l’eshop de Nintendo dans 40 pays le 5 novembre. Pour fêter cela, une nouvelle vidéo qui passe en revue des informations inédites sur le jeu est maintenant disponible sur la chaîne YouTube officielle de Netmarble.

Le site officiel de Seven Knights – Time Wanderer – a été mis à jour pour faire découvrir aux joueurs les dernières informations sur les personnages du jeu, des captures d’écran, la bande son originale, ainsi que le dernier chapitre du dessin animé promotionnel. Le tout nouvel onglet « Fonctionnalités » explore tout ce qui sera disponible dans le jeu à sa sortie le 5 novembre.

Seven Knights – Time Wanderer – est un RPG en temps réel au tour par tour bénéficiant de graphismes magnifiques. Il se base sur Seven Knights Mobile, cependant il bénéficie de commandes et d’un système de combat entièrement repensés, et comprend également du contenu optimisé pour la console. Les joueurs vont pouvoir s’amuser à construire leur deck en utilisant les héros en fonction de leur propre stratégie.

Seven Knights – Time Wanderer – raconte l’histoire du 8e membre des Seven Knights, Vanessa, et de son équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Engouffrée dans les remous de l’espace-temps, Vanessa part à l’aventure et tente tout son possible pour rentrer chez elle.

Seven Knights – Time Wanderer – sera disponible en précommande à partir du 29 octobre. Il sera lancé mondialement en pack digital sur l’eshop de Nintendo dans toutes les régions le 5 novembre.