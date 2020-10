Hearthstone : Folle journée à Sombrelune !

Partager Facebook

Les Dieux très anciens reviennent hanter Hearthstone® dans Folle journée à Sombrelune™, disponible le 17 novembre

La foire de Sombrelune est sur le point d’ouvrir ses portes dans la dernière extension du célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard. Ce ne sont pas moins de 135 nouvelles cartes qui ont été corrompues par les pouvoirs terrifiants des Dieux très anciens. Les joueurs vont pouvoir gagner des paquets de cartes, de l’or en jeu, des hauts faits et plus avec le nouveau système de progression de Hearthstone. Ils pourront également démontrer leur maîtrise de la construction de decks et triompher à coups de sorts dans un nouveau mode compétitif : Hearthstone Duels.

Une foire surnaturelle arrive dans Hearthstone® le 17 novembre dans Folle journée à Sombrelune™, la nouvelle extension du célèbre jeu de cartes en ligne gratuit de Blizzard, mais un parfum de corruption ancestrale flotte parmi les attractions et les merveilles loufoques de Sombrelune. Les Dieux très anciens, des êtres intemporels aux pouvoirs terrifiants qui régnaient sur Azeroth il y a des millénaires, ont choisi la foire de Sombrelune pour faire leur retour, et tenteront les joueurs avec 135 nouvelles cartes qui portent les marques de leur corruption.

Folle journée à Sombrelune rend hommage à une extension de Hearthstone particulièrement plébiscitée par les joueurs en 2016, Les murmures des Dieux très anciens™. Des serviteurs légendaires emblématiques, comme C’Thun et Yogg-Saron, feront leur retour (sous de nouvelles formes surprenantes) et prêteront leurs pouvoirs renversants aux joueurs. Ces derniers, s’ils l’osent, pourront également manier des artéfacts des Dieux très anciens, de puissants sorts inspirés par les plus terribles serviteurs légendaires des Murmures des Dieux très anciens. Et pour propager davantage cette terrible influence, les joueurs peuvent utiliser des cartes portant le mot-clé Corrompu, qui deviennent terriblement plus puissantes lorsqu’une carte plus coûteuse est jouée.

« C’est un grand moment pour Hearthstone, qui accueille l’extension Folle journée à Sombrelune, un tout nouveau mode de jeu, Duels, et une refonte intégrale de son système de progression, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, « Hearthstone continue d’évoluer et de grandir, et notre priorité est de continuer à offrir une expérience de jeu unique, complexe et amusante. Les joueurs vont être soufflés par tout ce nouveau contenu. »

Découvrez Hearthstone Duels

Hearthstone Duels est un tout nouveau mode de jeu entièrement gratuit qui allie le frisson du jeu compétitif en Arène à l’expérience délicieusement imprévisible et survoltée de construction de deck des aventures les plus populaires du jeu. Comme dans l’Arène, les joueurs affronteront des adversaires humains et devront remporter 12 victoires avant d’avoir accumulé 3 défaites. Dans les Duels, toutefois, ils commenceront avec des decks issus de leur collection personnelle, auxquels ils pourront ajouter des cartes ou des trésors redoutables après chaque partie.

Les joueurs pourront également s’attaquer au mode héroïque de Hearthstone Duels pour gagner toutes sortes de récompenses : or en jeu, cartes, paquets et poussière arcanique. Les Duels en mode héroïque sont accessibles moyennant 150 pièces d’or ou l’achat d’une admission pour la taverne au prix de 1,99 €. Plus les joueurs triompheront, meilleures seront les récompenses.

Les Duels évolueront à chaque saison pour accueillir de nouvelles cartes issues du vaste catalogue de Hearthstone, des héros et pouvoirs héroïques inédits, et des trésors spéciaux. La saison inaugurale aura pour thème Duel de sorciers et mettra en scène des héros piochés parmi les érudits et sommités de l’extension L’Académie Scholomance®.

Les joueurs qui préachèteront le pack Folle journée à Sombrelune (voir ci-dessous) profiteront également d’un accès anticipé au tout nouveau mode Duels du 22 octobre au 11 novembre. Tous les joueurs de Hearthstone pourront essayer ce nouveau mode de jeu à partir du 12 novembre, date de sortie de la bêta officielle de Duels. Le début de la saison 1 de Duels est actuellement prévu pour le 17 novembre.

Mise à jour du système de progression de Hearthstone

Les systèmes de Hearthstone recevront la plus grande mise à jour de leur histoire le 12 novembre, avec entre autres, une progression entièrement revue. Ce nouveau système vise à offrir aux joueurs des récompenses régulières et alléchantes, qu’ils soient novices, créateurs de decks occasionnels ou joueurs acharnés. Voici une liste des nouveautés :

Le nouveau système de hauts faits recense les statistiques et les exploits des joueurs. De nouveaux hauts faits accompagneront la sortie de chaque extension, mode de jeu et mise à jour majeure.

Le parcours de récompenses permet aux joueurs de gagner de l’or en jeu, des paquets de cartes, des objets ornementaux, et plus encore, et les joueurs qui achèteront le ticket de la taverne recevront même des récompenses bonus. Chaque extension s’accompagnera d’un nouveau parcours de récompenses contenant 50 niveaux à débloquer en accumulant de l’expérience au fil des quêtes, des hauts faits et des parties.

Le système de quêtes retravaillé accueille des quêtes hebdomadaires, plus ambitieuses mais aussi plus gratifiantes, en plus d’une rotation régulière de quêtes journalières et de quêtes d’événement légendaires pour accompagner les extensions et mises à jour de contenu.

Les joueurs pourront consulter leur progression dans tous ces systèmes grâce à une nouvelle page de profil, qui recense toutes sortes de statistiques liées à leur compte : rangs, cotes et nombre de victoires.

Vous trouverez plus d’informations sur Folle journée à Sombrelune, Hearthstone Duels et le nouveau système de progression sur notre site officiel :

Le mégapack Folle journée à Sombrelune est disponible dès aujourd’hui au prix de 79,99 € et contient 85 paquets de cartes de l’extension, dont 5 paquets de cartes dorées (contenant exclusivement des cartes dorées), ainsi qu’une carte légendaire dorée aléatoire, le héros démoniste N’Zoth, le dos de carte N’Zoth, des avantages de champs de bataille qui dureront jusqu’à la fin de l’extension, et un accès anticipé au prochain mode de jeu, Hearthstone Duels (voir les dates ci-dessus). Le pack Folle journée à Sombrelune est également disponible pour 39,99 € et inclut 45 paquets de cartes de l’extension, une carte légendaire aléatoire, le dos de carte N’Zoth et un accès anticipé à Hearthstone Duels (voir les dates ci-dessus).