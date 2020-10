« Le cœur synthétique » de Chloé Delaume

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans « Le cœur synthétique », Chloé Delaume nous livre le récit d’Adélaïde, une attachée de presse de 46 ans fraîchement divorcée d’un homme prévisible et un peu ennuyeux. Libérée, la quadragénaire qui avait jusqu’alors toujours passé de bras en bras, va s’élancer sur le marché de l’amour à l’âge de l’invisibilité de la femme. Fleur bleue, elle a l’épousite aiguë ce qui n’est pas sans culpabiliser la féministe qu’elle est et qui se voudrait dégagée du regard et du besoin d’un homme dans sa vie.

Dans une narration au présent, elle raconte les mésaventures qu’elle va accumuler tant sur le plan sentimental (Aphrodite, la déesse de l’amour la lâcherait-elle ?) que professionnel. Heureusement, elle a son cercle d’amies sur lesquelles elle peut compter. Concrétisation de l’ouvrage « Mes biens chères sœurs » de l’autrice, ce roman est également une ode à la sororité, à l’amitié féminine. Le récit est également traversé par la musique synthétique. Chaque chapitre s’ouvre sur le titre d’une chanson pop, principalement des années 80. Quant à Adélaïde, elle se compose une playlist pour accompagner sa nouvelle vie qui débute avec « Le premier jour (du reste de ta vie) » d’Etienne Daho.

Si le livre traite de solitude et de détresse, il n’en reste pas moins une comédie à la fois tendre et cruelle, cynique et sarcastique. On y sourit souvent et beaucoup !