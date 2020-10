Les terres enneigées de la Couronne pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company et Nintendo ont annoncé la sortie de la seconde partie du contenu additionnel des deux opus à succès Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier sont tous les deux disponibles sur le Nintendo eShop. Dans Les terres enneigées de la Couronne, les joueurs pourront explorer les somptueux paysages immaculés de Couronneige. Ses habitants vivent en petites communautés nichées au milieu des montagnes escarpées. Très tôt dans leur aventure, ils se retrouveront à la tête d’une mission d’exploration organisée par Dhilan. Ils auront pour but d’explorer les confins de cette terre gelée, mais aussi les profondeurs d’un antre de Pokémon ! Ils pourront même tenter de capturer des Pokémon légendaires au cours de leurs périples à travers Couronneige ou lors des expéditions Dynamax.

Rendez-vous sur Pokemon.fr/EpeeBouclierEX pour plus d’informations sur le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier.

Pokémon : Ailes du crépuscule – Une réunion de stars

The Pokémon Company a également dévoilé qu’un épisode spécial de la série limitée Pokémon : Ailes du crépuscule sera disponible au mois de novembre. Intitulé Ailes du crépuscule – Une réunion de stars, il sera diffusé exclusivement sur la chaîne YouTube officielle Pokémon ainsi que l’application TV Pokémon. Suivez ce lien pour regarder les précédents épisodes de Pokémon : Ailes du crépuscule Youtube.com/PokemonOfficielFR. La dernière version de TV Pokémon est disponible sans frais sur l’App Store et sur Google Play. Elle est également disponible sur Pokemon.fr.