Roman choral fort et puissant, « Glory » d’Elizabeth Wetmore raconte les retombées d’une terrible agression dans une petite ville pétrolière du Texas et donne la parole à celles que l’on n’a pas l’habitude d’entendre car généralement effacées au profit des hommes.

Le roman s’ouvre sur la scène de viol que subit Gloria, une jeune mexicaine de 14 ans, la nuit du 14 février 1974, jour de la Saint-Valentin, au beau milieu d’un champ de pétrole, situé en dehors de la ville, après avoir accepté de monter à bord du pick up d’un jeune foreur. Suite à ce drame où son violeur a répété à de multiples reprises son prénom, elle le changera, l’amputant de sa dernière lettre, le mutilant comme elle-même l’a été. Traumatisée et en sang, l’adolescente parvient à s’enfuir et à se traîner jusqu’à la ferme isolée de Mary-Rose. On entrera bientôt dans la tête de celle-ci puisque c’est elle qui reprend le fil de l’histoire, au chapitre suivant. Se succéderont ensuite les voix de Corrine, une voisine acariâtre qui pleure la mort de son mari en noyant son chagrin dans l’alcool, de Debra Ann, une attachante gamine de 10 ans, puis de Ginny, sa mère démissionnaire qui l’a laissée seule avec son père. On y entend également les voix de Suzanne, une voisine de Corrine et de Karla, serveuse dans un bar de la ville.

Chacune de ces femmes supporte son lot de déboires et apporte un éclairage sur la vie de cette communauté et sur la possible issue du procès.

Elizabeth Wetmore nous entraîne avec brio dans ce Texas des années 70 où le machisme et le racisme règnent en maîtres et nous en livre un portrait au vitriol. N’en demeure pas moins que le texte a de forts relents dans la société actuelle et ne laisse pas indifférent ! L’ouvrage est paru aux éditions Les Escales.