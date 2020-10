Iratus : Wrath of the Necromancer est disponible sur PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le premier DLC du RPG roguelike contient notamment de nouveaux ennemis et serviteurs ainsi qu’un niveau inédit

Daedalic Entertainment et Unfrozen, éditeur et développeur respectifs d’Iratus : Lord of the Dead, sont heureux d’annoncer que le premier DLC de leur RPG roguelike sort aujourd’hui. Iratus : Wrath of the Necromancer sera disponible dès 18h sur Steam, GOG.com et les autres sites de vente de jeux PC au prix de 14,99 €. Il renferme de nouveaux défis et ennemis et réveille davantage de serviteurs pour l’armée monstrueuse du nécromancien.

Iratus construit et fait renaître d’entre les morts son armée de monstres à partir des restes de ses ennemis. Le nécromancien et ses serviteurs putrides disposent de centaines de compétences que le joueur doit développer et combiner efficacement afin de s’échapper de sa crypte et de se venger des gentils.

Cette extension ajoute du nouveau contenu au périple d’Iratus à travers les donjons du monde inférieur : un sixième niveau enrichit l’univers du jeu et offre une nouvelle fin pour Iratus après la défaite du boss final. De nouveaux boss, ainsi que de nouveaux ennemis à chaque niveau, présentent de nouveaux défis au nécromancien. Heureusement, deux nouveaux serviteurs lui prêtent main forte : le Reaper et l’Abomination, qu’il peut assembler à partir des cadavres de ses adversaires. Et pour quitter la crypte avec style, de nombreux nouveaux équipements sont disponibles pour les subordonnés d’Iratus. Celui-ci améliore également ses compétences en Alchimie et peut désormais concocter des potions pour ses serviteurs comme pour ses ennemis. Des objets et artéfacts supplémentaires complètent la liste du nouveau contenu.