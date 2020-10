KONAMI lance eFootball PES 2021 Mobile

Partager Facebook

Une mise à jour très attendue, désormais disponible sur iOS et Android

Konami Digital Entertainment B.V. annonce le lancement d’eFootball PES 2021 Mobile dans le monde entier. eFootball PES 2021 Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Le dernier volet en date de la saga PES Mobile, qui vient tout juste de célébrer ses 300 millions de téléchargements, dispose de nombreuses fonctionnalités et licences déjà présentes dans les versions PC et consoles d’eFootball PES 2021 SEASON UPDATE.

eFootball PES 2021 Mobile dispose de données à jour pour les footballeurs et les équipes, ainsi que d’un gameplay basé sur celui du “Meilleur jeu de sport” de l’E3 2019. Les joueurs pourront participer à des événements dans le nouveau mode Matchday et découvrir une base de données mise à jour pour les clubs, les ligues, et bien plus.

PES 2021 Mobile propose de jouer avec de nombreux clubs européens sous licence, comme le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal, la Juventus, le FC Bayern, et une nouvelle équipe partenaire, l’AS Roma.

Des nouveautés viennent enrichir les Séries Moments Iconiques pour permettre aux joueurs de revivre des instants magiques de la carrière de stars du football. Aujourd’hui, Ronaldino, Carlos Puyol et Deco rejoignent les rangs des Légendes. Bien d’autres Légendes pourront également rejoindre l’équipe myClub des joueurs, comme par exemple David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres ou encore Karl Rummeniggeto.

Les données des vrais matchs de football joués dans le monde entier sont collectées chaque semaine et ajoutés au jeu pour permettre une expérience toujours plus authentique. Ces mises à jour affectent divers aspects du jeu, comme la condition physique des joueurs ou encore les effectifs des clubs.

Les joueurs de PES Mobile peuvent en savoir plus sur le transfert de données d’une version à l’autre sur le site officiel du jeu.

eFootball PES 2021 Mobile est désormais disponible gratuitement sur iOS (App Store) et Android (Google Play).