Xbox Game Pass : les arrivées du mois de novembre

Carto (Console & PC) ID@Xbox – 27 octobre

Séparée de sa grand-mère lors d’une tempête, la jeune Carto devra tirer parti de ses talents innés pour cartographier et manipuler le monde qui l’entoure.

Day of the Tentacle Remastered (Console & PC) – 29 octobre

Sorti en 1993 par LucasArts, Day of the Tentacle, suite du révolutionnaire Maniac Mansion de Ron Gilbert, est un jeu d’aventure et d’énigmes fait de voyages dans le temps et de délires cartoonesques, dans lequel trois compagnons de fortune devront travailler ensemble pour empêcher un maléfique tentacule pourpre et mutant de conquérir le monde !

Five Nights at Freddy’s (Android, Console & PC) ID@Xbox – 29 octobre

Les enfants adorent les animatroniques de Freddy Fazbear, mais leur comportement durant la nuit est devenu quelque peu imprévisible… Les gardiens de nuit précédents disent qu’ils sont comme « possédés », mais c’est impossible, ce ne sont que des machines… Non ?

Full Throttle Remastered (Console & PC) – 29 octobre

Sorti en 1995 par LucasArts, Full Throttle est un jeu d’aventure graphique du légendaire Tim Schafer, qui raconte l’histoire de Ben Throttle, le leader pas commode des Polecats, un gang de motards qui se retrouve entraîné dans une virée remplie de motos, de destruction et de meurtres.

Grim Fandango Remastered (Console & PC) – October 29

L’un des jeux d’aventures les mieux reçus de tous les temps est de retour, dans sa meilleure version. Grim Fandango conte quatre ans de la vie après la mort de Manny Calavera, agent de voyages pour les morts.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) ID@Xbox – 29 octobre

Atterrissez, pillez et montrez-vous plus malin que vos adversaires pour devenir le dernier survivant dans une expérience de jeu palpitante, riche en rebondissements et en poussées d’adrénaline. La saison 9 de PUBG commence le 29 octobre avec une nouvelle carte : Paramo, bien cachée dans les nuages des hauteurs de l’Amérique du Sud, cette terre ancienne dissimule des secrets qui le sont tout autant.

ScourgeBringer (Android) ID@Xbox – 29 octobre

ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides imaginé par les développeurs de NeuroVoider, à la croisée de Dead Cells et Celeste. Situé dans un monde post-apocalyptique où une mystérieuse entité a semé le chaos sur toute l’humanité, ScourgeBringer vous met dans la peau de la plus féroce guerrière de son clan : Kyhra.

Unruly Heroes (Android, Console & PC) ID@Xbox – 29 octobre

Inspiré du célèbre roman chinois « La Pérégrination vers l’Ouest », Unruly Heroes conte l’aventure de quatre héros totalement invraisemblables que tout oppose. Ces derniers devront traverser des mondes fantastiques et coopérer pour rassembler tous les fragments de parchemin et restaurer l’équilibre.

Celeste (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs sur le mont Celeste, dans ce jeu de plateformes d’une redoutable précision fait à la main, réalisé par les créateurs de TowerFall. Affrontez des centaines de défis, découvrez de terribles secrets et dévoilez le mystère de la montagne.

Comanche (PC) – 5 novembre

Comanche est un jeu de combats d’hélicoptères se déroulant dans un futur proche. Vous pourrez plonger dans la campagne solo du titre pour faire la différence au sein d’un conflit aux proportions mondiales ou affronter d’autres pilotes dans les modes multijoueur par équipe explosifs du titre.

Deep Rock Galactic (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Deep Rock Galactic est un FPS de SF en co-op mettant en scène des nains de l’espace durs à cuire, des environnements 100 % destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres.

Eastshade (Android, Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Vous êtes un peintre itinérant arpentant l’île d’Eastshade. Capturez le monde sur votre toile avec votre chevalet. Parlez avec les habitants, nouez des amitiés et aidez ceux qui en ont besoin.

Knights and Bikes (Console & PC) ID@Xbox – 5 novembre

Knights and Bikes est un jeu d’action-aventure peint à la main jouable seul ou à deux, qui se déroule sur une île britannique dans les années 1980.

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console & PC) ID@Xbox – 17 novembre

En combinant le jeu de base (déjà disponible dans le Xbox Game Pass) avec ses 3 packs d’extension, ARK: Survival Evolved Explorer Edition est le moyen ultime d’obtenir encore plus d’action et de dinosaures !

Ils nous quittent le 30 octobre :

After Party (Console)

LEGO Star Wars III (Console)

Rise & Shine (Console)

Tacoma (Console & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Console & PC)

The Red Strings Club (PC)