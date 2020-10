Xbox series X/S: Microsoft présente en vidéo l’interface utilisateur

Partager Facebook

Le 10 novembre marquera le début de la nouvelle génération de console, et c’est Microsoft qui ouvrira les hostilités en lançant ses Xbox series X et S. Si aujourd’hui ces machines n’ont presque plus de secret pour nous, la firme Redmond fait tout de même de dernier tour d’horizon en vidéo et s’attarde principalement sur l’interface.

Dans cette vidéo, vous pourrez voir à quel point il sera plus rapide de lancer vos jeux, comme ces derniers seront plus agréables à jouer et à regarder et comment l’application Xbox vous permettra de rester connecté à vos amis et à votre console, même lorsque vous ne serez pas chez vous. De la nouvelle interface à la nouvelle manette sans fil Xbox, en passant par l’optimisation des jeux de nouvelle génération et les solutions de stockage, cette vidéo vous permettra de découvrir un aperçu de ce qu’il vous attend avec les Xbox Series X et Xbox Series S.