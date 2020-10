eFootball PES : un partenariat avec la Serie BKT d’Italie

Ce nouvel accord de licence pour eFootball PES 2021 enrichit le portfolio italien de KONAMI, qui comprend également les clubs de la Serie A et l’équipe nationale d’Italie

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que la « Lega Serie B », la ligue de la seconde division italienne, rejoint le portfolio des licences de la franchise eFootball PES. Suite à ce partenariat, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) est l’unique jeu vidéo à inclure la Serie BKT, entièrement sous licence et avec les représentations authentiques, sur consoles et PC.

En complément du nom, du logo, du trophée et du ballon officiels de la Serie BKT, l’accord comprend également les droits pour les clubs suivants :

*Disponible en exclusivité sur PES 2021

Afin que PES 2021 soit compétitif aussi bien au niveau national qu’à l’échelle des clubs, KONAMI annonce également la signature d’un accord de licence avec la Fédération Italienne de Football (FIGC). PES 2021 propose ainsi la reproduction de l’équipe nationale d’Italie avec le plus haut niveau de qualité.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development chez Konami Digital Entertainment B.V. commente : « Offrir la meilleure représentation possible du football italien est une priorité pour KONAMI et la série eFootball PES depuis de nombreuses années. Notre partenariat avec la Serie BKT en est un nouvel exemple. Avec l’exclusivité de l’AS Roma et de la Juventus, ainsi que les licences de 16 autres clubs de la Serie A et maintenant la Serie BKT, il est évident que PES 2021 est le jeu des fans de football italien. »