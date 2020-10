Ubisoft: Un service pour jouer sur de multiples plateformes, via un seul abonnement

Partager Facebook

Le service d’abonnement d’Ubisoft devient Ubisoft+ et intègre un modèle multiplateforme dont la beta débutera aux Etats-Unis en Novembre sur Amazon Luna et dès la fin d’année sur Stadia. Auparavant connu sous le nom de UPLAY+, Ubisoft+ continuera de proposer à ses abonnés un accès illimité à un catalogue en constante évolution avec plus de 100 jeux PC. Pour 14,99€ par mois, Ubisoft+ inclut les éditions premium ainsi que les dernières sorties en date, telles que Assassin’s Creed® Valhalla, Watch Dogs® : Legion et Immortals Fenyx Rising ™, mais aussi les titres classiques et les packs de contenu additionnels*.

« Avec Ubisoft+, notre ambition est d’offrir plus de liberté à nos joueurs pour leur permettre d’accéder à leurs jeux Ubisoft favoris, où qu’ils soient et quand ils le souhaitent », déclare Alexia Brumé, Associate Director, Subscription. « Cette période de beta avec Stadia et Amazon Luna n’est qu’un début. Nous sommes impatients de proposer à nos abonnés l’opportunité de découvrir les éditions premium de notre catalogue d’automne afin qu’ils puissent en profiter sur de multiples plateformes, le tout via un seul et même abonnement. »

À compter du 10 novembre, la beta du modèle multiplateforme sera disponible pour les résidents des États-Unis, sans surcoût au-delà des 14,99€ de leur abonnement. Les abonnés pourront commencer à jouer sur Amazon Luna une fois que leur demande d’invitation à l’accès anticipé au service aura été acceptée. À la fin de l’année, ils seront également en mesure de profiter d’une sélection de titres Ubisoft sur Stadia, sans qu’un abonnement Stadia Pro ne soit requis. Durant cette beta, les joueurs pourront profiter de leurs jeux sur de multiples appareils et bénéficier d’une progression cross-platform pour tous les titres à venir, dont notamment Assassin’s Creed Valhalla, et ce dès sa sortie.

Ubisoft+ sur Amazon Luna et Stadia proposera une sélection croissante de titres Ubisoft, dont les éditions premium* des sorties à venir telles qu’Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion et Immortals Fenyx Rising, ainsi que les titres emblématiques du catalogue Ubisoft.

Pour souscrire à Ubisoft+, rendez-vous dès à présent sur ubisoft-plus.com.