Une date de sortie pour A3: Still Alive

PRÉPAREZ-VOUS À SURVIVRE AUX TÉNÈBRES AVEC LE LANCEMENT DE A3: STILL ALIVE LE 10 NOVEMBRE

Le nouveau RPG dark fantasy en monde ouvert sur portable de Netmarble Corp.ouvrira officiellement les portes de son univers empli de ténèbres le 10 novembre. Les joueurs peuvent désormais se préinscrire pour télécharger le jeu sur l’App Store® et Google Play™ et ainsi s’assurer d’obtenir de nombreux objets de jeu puissants et d’une grande valeur.

De plus, le site officiel de A3: STILL ALIVE lance son événement de réservation de noms de personnages pour 10 000 joueurs. En allant sur le pop up de l’événement sur le site, les 10 000 premiers joueurs qui entreront leur nom en cliquant sur le bouton ‘Participer à l’événement de réservation de nom de personnage’, recevront un coupon d’Avant-garde de Radienne A3 avec des objets de jeu valant jusqu’à 100 $. Parmi ces objets se trouvent :

1 000 diamants bleus (monnaie premium de A3: STILL ALIVE)

diamants bleus (monnaie premium de A3: STILL ALIVE) 500 000 or

or 500 000 pierres de mana

pierres de mana 700x éthers

éthers 10x coffres de pierres d’amélioration d’arme / armure

coffres de pierres d’amélioration d’arme / armure 10x coffres de pierres d’amélioration d’accessoire

coffres de pierres d’amélioration d’accessoire 30x mégaphones

mégaphones 20x plumes de protection de ‘niveau 2’

A3: STILL ALIVE est un jeu mobile multi-genres qui mélange les mondes vivants et gigantesques des RPG à monde ouvert avec les combats extrêmes des Battles Royale. Les joueurs doivent être prêts à tout dans ce monde fantasy apocalyptique où les armes et la magie sont rois, que ce soit contre les autres joueurs (JcJ) ou contre les ennemis, ils feront l’expérience de combats hack & slash intenses et devront se mettre en quête d’équipements toujours plus puissants.

A3: STILL ALIVE offre également des graphismes 3D à couper le souffle, rivalisant avec des graphismes consoles, qui prennent vie grâce à l’optimisation poussée du moteur Unity.

A3: STILL ALIVE est disponible à la préinscription sur l’App Store et Google Play, dans 172 pays