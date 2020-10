FIFA 21 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S le 4 décembre

Partager Facebook

EA SPORTS annonce que Madden NFL 21 et FIFA 21 seront disponibles sur les consoles de nouvelle génération le 4 décembre.

Electronic Arts Inc. annonce que les versions nouvelle génération d’EA SPORTS Madden NFL 21 et FIFA 21 seront disponibles le 4 décembre dans le monde entier. Toujours dans le but de proposer les expériences les plus authentiques et immersives, EA SPORTS continue de montrer sa force en présentant les possibilités offertes par les consoles nouvelle génération, avec des temps de chargement ultra-rapides, les mouvements de joueurs les plus réalistes et fluides jamais vus dans des titres EA SPORTS, une expérience proche de la réalité à l’intérieur des stades ainsi que de nouveaux détails apportés aux joueurs grâce à un rendu et une lumière améliorée. Les jeux sur PlayStation 5 bénéficieront également de nouvelles possibilités haptiques via la nouvelle manette DualSense.

EA SPORTS offre un cadeau d’une valeur exceptionnelle aux joueurs qui souhaitent jouer à Madden NFL 21 et FIFA 21 dès à présent et continuer de profiter de l’expérience sur les nouvelles consoles. Les joueurs qui achèteront, ou qui ont déjà acheté, Madden NFL 21 ou FIFA 21, sur Xbox One et/ou PlayStation®4 à partir de maintenant jusqu’à la sortie de Madden NFL 22 et FIFA 22 recevront la version Xbox Series X|S et/ou PlayStation®5 du jeu qu’ils ont acheté gratuitement* lorsque les nouveaux jeux seront disponibles en décembre. Les joueurs auront la possibilité de conserver leur progression et leur contenu dans Ultimate Team, The Yard ou les modes Franchises sur Madden NFL 21, et leur progression et leur contenu dans Ultimate Team et VOLTA FOOTBALL sur FIFA 21. Des détails additionnels sur Madden NFL 21 et FIFA 21 seront révélés dans les prochaine semaines.