Sony profite de cette fin de mois d’octobre et l’annonce des PlayStation Plus du mois de novembre pour présenter officiellement la liste des titres qui seront disponibles le 19 novembre dans la collection PSN+.

Pour rappel : les abonnés PlayStation Plus vont bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité sur la console PS5 : la Collection PlayStation Plus. Les joueurs PS5 abonnés à PlayStation Plus pourront obtenir et jouer à une bibliothèque de jeux PS4 qui ont marqué leur génération, comme Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 et bien d’autres.

Voici les jeux qui seront disponibles dans la Collection PlayStation Plus :

De Worldwide Studios :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet et Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De nos développeurs et éditeurs tiers :