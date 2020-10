Le programme de GAMES MADE IN FRANCE

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De nombreux invités se sont rassemblés pour présenter leurs jeux lors de Games Made in France

La grande fête du jeu français sera en live sur le Twitch de MisterMV du 29 octobre au 1er novembre, ainsi que sur le site web de l’événement. Le public pourra poser ses questions aux créateurs et créatrices en direct, et découvrir des initiatives importantes telles que l’association Women in Games France et la Bourse JV.

Chaque jeu sera présenté par ses créateurs et créatrices, dont les profils sont détaillés sur le site web de l’événement. Retrouvez le programme ci-dessous :

Jeudi 29 octobre

18h – Cérémonie d’ouverture

18h35 – BloodBowl 3

19h15 – Curse of the Dead Gods avec Adrien Crochet

20h – Darksburg avec Adrien Briatta et Frédéric Oughdentz

21h – Arkane Lyon : + de 20 ans de jeux vidéo avec Dinga

Bakaba (Game Director), Michel Tremouiller (Audio Director) et

Sébastien Mitton (Art Director)

23h30 – Solasta: Crown of the Magister avec Xavier Penin,

Éléonore Ronneau et Emile Zhang

Vendredi 30 octobre

12h15 – Présentation de l’asso Game IN et de ses studios

14h – Flipon avec Damien Mayance

12h45 – Présentation de l’asso Atlangames et de ses studios

16h30 – Don’t Forget Me avec Mélanie Pourin et Robin Fau

17h – Puzzle Forge Dungeon avec Vincent Coutouly et

Jonathan Ménard

17h30 – Crying Suns avec Frédéric Lopez et Julien Cotret

18h15 – Haven avec Audrey Leprince et Emeric Thoa

19h – Les jeux Women in Games

20h – Tell Me Why avec Elise Galmard et Talal Selhami

21h – Warchief avec Guillaume Faia

22h – Snowtopia, Legend of Keepers et Neurodeck avec

Bastien et Fanny Renard

Samedi 31 octobre

12h15 – Présentation de l’asso Push Start et de ses studios

14h – Out There: Oceans of Time

14h45 – Surprise !

16h30 – Kairos’Light avec Let’s Develop Change

17h – Othercide avec Tangi Tabuteau et Jérémy Satin

17h40 – Vectronom

18h15 – Tandem avec Guillaume Nicolket et Gabriel de Laubier

19h – La Bourse JV, une initiative pour la formation des jeunes

défavorisé·e·s

20h – Cellyon: Boss Confrontation avec Tristan Le Bouffant et

Yannick Vautier

21h – Humankind

22h – Syberia: The World Before avec Benoît Sokal

22h40 – Fallback avec Florien Le Gouriellec et Colomban

Ciceron

23h45 – Cranked Up avec Benoît Beaudet et Nicolas Counil

Dimanche 1er novembre

12h15 – Présentation de l’asso Capital Games et de ses studios

14h – Spellcaster University avec Cosette et Jacques Nigon

14h45 – Toasterball avec Les Crafteurs Simon Brioul et

Alexandre Huyghe

15h45 – Across the Grooves avec Geoffroy Vincens

16h30 – Paper Beast avec Éric Chahi

17h – The Wanderer avec Laurent Checola et Marie Berthoumieu

17h40 – Hypercore

18h15 – The Dreamwalkers

19h – Les jeux Women in Games (bis)

20h – Microsoft Flight Simulator avec Martial Bossard et

Sebastian Wloch

21h – Windjammers 2

21h50 – Pharaoh: A New Era avec Théophile Noiré

22h15 – The Last Spell avec Benjamin Coquelle et Matthieu

Richez

23h30 – Cérémonie de clôture