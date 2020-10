Les PlayStation Plus du mois de novembre

Partager Facebook

Ce mois de novembre sera particulier et axé sur l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. Ainsi, Sony annonce le nouveau programme PSN Plus en intégrant le premier jeu PS5 de l’offre.

Bugsnax (version PS5)

Bugsnax, le jeu d’aventure à la première personne charmant et déjanté de Young Horse, est le tout premier jeu PS5 à rejoindre PlayStation Plus ! Incarnez un journaliste d’investigation qui part explorer l’île de Snaktooth où résident les légendaires Bugsnax, des créatures mi-insecte mi-snack. Découvrez, chassez et capturez les 100 petites créatures tout en retrouvant la trace des habitants de l’île.

Bugsnax (version PS5) sera disponible pour les abonnés PlayStation Plus à partir du jeudi 19 novembre et jusqu’au lundi 4 janvier 2021.

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre (jeu PS4)

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre se déroule entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et vous invite à revisiter le célèbre monde de JRR Tolkien peuplé de magiciens, d’orques et d’elfes. Faufilez-vous derrière les lignes ennemies pour lever votre armée, envahir des forteresses et conquérir le Mordor de l’intérieur. Profitez du système Némésis qui crée des histoires uniques et dynamiques avec chacun de vos ennemis et de vos partisans, et affrontez la puissance absolue du Seigneur des Ténèbres Sauron et ses Spectres de l’anneau dans ce chapitre inédit de l’histoire de la Terre du Milieu.

Hollow Knight : Édition Cœur-du-Vide (jeu PS4)

Explorez l’immense monde souterrain de Hollownest, combattez des créatures corrompues et liez-vous d’amitié avec d’étranges insectes dans le jeu de plateforme en 2D captivant de Team Cherry. Déverrouillez de nouvelles compétences et adaptez vos pouvoirs en fonction de votre style de jeu. Explorez des cavernes sinueuses, des cités ancestrales et des terres désolées. Découvrez l’histoire d’un royaume antique, affrontez des boss légendaires qui mettront vos talents à l’épreuve et tentez de percer à jour les mystères qui se cachent en son cœur.