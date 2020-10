MXGP 2020 : décale sa date de sortie

Partager Facebook

Milestone annonce de nouvelles dates de sortie pour MXGP 2020, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Motocross FIM.

Le studio continue de travailler pour proposer le nouvel épisode de leur franchise de Motocross, MXGP 2020, tout en prenant soin de respecter les recommandations sanitaires pour la sécurité de leurs employés. Cependant, suite à la situation sanitaire particulière à laquelle nous faisons face en ce moment, Milestone a préféré décaler la date de sortie de MXGP 2020, pour ainsi proposer aux joueurs la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes.

MXGP 2020 sortira en version dématérialisée sur PlayStation®4, Xbox One et PC, via STEAM le 16 décembre 2020, mais également dans une édition physique uniquement disponible sur PlayStation®5, le 14 janvier 2021, avec des fonctionnalités exclusives à la console.

A propos de MXGP 2020 :

AvecMXGP 2020, les joueurs peuvent profiter pleinement des joies de la saison 2020 de MXGP, avec 68 pilotes des catégories MXGP et MX2 à travers 19 circuits. En débutant leur carrière en tant que novice, deux possibilités s’offrent aux joueurs pour atteindre la gloire : rejoindre une équipe officielle ou créer la leur.

Les circuits officiels de MXGP ne vous suffisent pas ? L’éditeur de circuit fait son grand retour avec des modes inédits tels que Heightmaps. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de dupliquer les vraies configurations de circuits, souvent construits sur des collines et montagnes. Cela ajoute ainsi du réalisme, en plus des défis auxquels peuvent faire face les pilotes de motocross pendant les courses. Quatre différents types de terrain peuvent être choisis et personnalisables ; la plaine, la carrière, le vignoble et la forêt pour créer le circuit de leur rêve. Tous les nouveaux circuits créés peuvent être partagés avec leurs amis.

Pour arpenter les routes en toute liberté, seul ou jusqu’à 4 amis*, l’un des modes les plus appréciés par la communauté revient : Playground. Les joueurs peuvent tester leurs aptitudes de conduite dans un nouveau décor inspiré des fjords norvégiens. Pour plus d’amusement, le mode Waypoint est également de la partie. Il leur sera possible de créer leur propre itinéraire en plaçant des points de contrôle sur le terrain, dans le but de faire le meilleur temps et gagner des points pour progresser dans le jeu.

Le mode multijoueur de MXGP 2020 est amélioré grâce à de nouveaux serveurs dédiés, offrant ainsi aux joueurs une expérience de jeu garantie sans ralentissement. De plus, le mode Race Director permet de créer des tournois en ligne, en choisissant les positions de départ, les pénalités à attribuer, mais également les caméras sur lesquelles il faut se concentrer.

MXGP 2020 rend chaque pilote unique. Les joueurs peuvent personnaliser leurs équipements à l’aide de plus de 10 000 objets et 100 marques officielles provenant du monde du motocross. Si le jeu regorge d’objets cosmétiques, des répliques de pièces de motos sont également disponibles pour améliorer les performances de votre deux roues.

Fonctionnalités exclusives à la version PS5 :