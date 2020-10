Nintendo Direct Mini : Partner Showcase

Partager Facebook

À l’abri de tout buzz médiatique et laissant la place à la guerre entre Sony et Microsoft, Nintendo continue sa communication et présente un nouveau Nintendo Direct Mini.

Voici ce qu’il faut en retenir :

Bravely Default II est daté au 26 février 2021.

Hitman 3 Cloud Version et Control Ultimate Edition Cloud Version ont été annoncés sur Switch.

No More Heroes et sa suite ont également été annoncés sur la console, pour une sortie immédiate, tandis que No More Heroes 3 sortira en 2021 ;

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a bien droit à une démo dès aujourd’hui.

Une date de sortie pour Tropico 6.

Annonce de Buddy Mission: Bond lors du Direct japonais.