Il y a des livres dont on tourne les pages jusque tard dans la nuit. Il y a des romans impossible à lâcher. « Sous le parapluie d’Adélaïde » de Romain Puértolas fait partie de ces pépites qui constituent de purs moments de bonheur.

Ce roman jubilatoire déjoue les codes du polar et se joue du lecteur. Le récit s’ouvre sur un meurtre. Le matin du 25 décembre alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M., Rose Rivières, une jeune femme mariée et mère d’un jeune enfant, est assassinée au beau milieu de la foule. Personne n’a rien vu ni entendu. Toutefois, une photo suffit à faire inculper un homme. Son avocate, jeune, impulsive et passionnée, va essayer de le sortir de cette mauvaise passe. Pour ce faire, elle mènera une enquête qui la conduira jusqu’à Paris et Hambourg, mais surtout l’amènera à se plonger dans l’intimité de Rose et la vie de ceux qui l’ont côtoyée. Le récit commence sur le ton de l’humour et de la dérision. Puis, au fil des pages, la légèreté cède le pas à la gravité et à l’émotion. L’auteur maintient le suspense en multipliant les rebondissements et les fausses pistes. Qui peut bien avoir assassiné Rose ? Tout le monde devient tour à tour suspect. Peu à peu, on assemble les pièces du puzzle mais finalement c’est une toute autre image qui apparaît. C’est là tout le génie de Puértolas. Les indices sont sous nos yeux mais le mystère reste entier jusqu’au final éblouissant. On en ressort complètement bluffé ! A la fois kitsch, désuet, décalé, atypique et original «Sous le parapluie d’Adélaïde » est un roman savoureux à côté duquel il ne faut surtout pas passer ! Un régal !

Romain Puértolas

L’ouvrage est paru aux éditions Albin Michel.