Uu tout nouveau DLC pour OUTWARD : Les trois frères !

Deep Silver et Nine Dots Studio sont heureux d’annoncer un second DLC, nommé “Les trois frères” pour leur RPG Outward.

Les portes s’ouvrent et le chemin mène vers “Caldera”, une toute nouvelle région du royaume d’Aurai qui propose de nombreuses aventures, dangers et secrets à découvrir !

Jouez un rôle important dans l’histoire d’Aurai et joignez-vous aux efforts de reconstruction de l’ancien camp de réfugiés de Sirocco. Offrez ainsi à la population un tout nouvel endroit où ils pourront se sentir à nouveau chez eux, un nouveau Sirocco. Avec de nouvelles quêtes, capacités, armes, recettes et animaux, le DLC “Les trois frères” promet une tonne de nouveau contenu pour les aventuriers intrépides.

Mécaniques de construction de ville : Reconstruction de Sirocco

Aidez la population à survivre dans ce monde impitoyable ! Grâce aux nouvelles mécaniques de construction de ville, vous participez à la reconstruction du camp de réfugiés dans le nouveau Sirocco.

Nouvelle zone : Caldera

Aurai s’étend et Caldera n’est pas seulement un nouveau territoire. Les aventuriers vont pouvoir explorer de nouveaux donjons et suivre de nouvelles quêtes !

Nouvelles capacités, nouvelles armes et bien plus encore

Un nouvel arbre de compétences ainsi que de nombreuses possibilités d’enchanter vos armes seront disponibles, vous permettant ainsi d’être plus créatif dans votre combat pour survivre ! Forgez votre propre style de combat unique !

Rallumez votre lanterne et préparez-vous pour de nouvelles aventure dès décembre 2020 sur PC. Le DLC sera également disponible sur consoles plus tard, en 2021.