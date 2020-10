Concours : gagnez “Pikmin 3 Deluxe” sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Aucun obstacle n’est trop grand pour les petits Pikmin !

Entrez dans un nouveau monde riche en aventures avec Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch !

Dirigez une armée de petites créatures pleines de ressources et explorez une planète hostile dans ce mélange passionnant d’action et de stratégie. Exploitez les compétences propres à chaque type de Pikmin pour surmonter les obstacles et découvrir un univers pittoresque. Trouvez des objets précieux, résolvez des énigmes et battez de puissants ennemis dans un monde riche en détails et en surprises !

Entre deux séances d’exploration, profitez des modes additionnels qui font leur grand retour ! Affrontez un autre joueur au Duel bingo ou relevez des défis uniques en coopération ou en compétition dans le mode missions, qui inclut tous les DLC de la version Wii U !

Que vous ayez déjà joué à Pikmin 3 sur Wii U ou que vous posiez le pied sur la planète PNF-404 pour la première fois, les toutes nouvelles fonctionnalités et les modes de jeu de Pikmin 3 Deluxe devraient vous plaire.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu vidéo «Pikmin 3 Deluxe» sur Nintendo Switch. Ce concours est valable jusqu’au 07 novembre 2020.

