Les précommandes pour Seven Knights: Time Wanderer sont ouvertes sur le Nintendo eShop

À une semaine du lancement de Seven Knights – Time Wanderer – le 5 novembre, les précommandes du premier jeu console de Netmarble Corp sur Nintendo Switch™ sont désormais disponibles sur le Nintendo eShop dans 40 pays.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 4 novembre, les joueurs peuvent précommander Seven Knights – Time Wanderer – sur le Nintendo eShop en soldes à -20% de son prix original. Les pré-téléchargements commenceront le 29 octobre, pour que les joueurs puissent se lancer sans plus attendre dans ce RPG d’aventure spatio-temporel le jour du lancement.

Seven Knights – Time Wanderer – est un RPG en temps réel au tour par tour bénéficiant de graphismes magnifiques. Il se base sur Seven Knights Mobile, cependant il bénéficie de commandes et d’un système de combat entièrement repensés, et comprend également du contenu optimisé pour la console. Les joueurs vont pouvoir s’amuser à construire leur deck en utilisant les héros en fonction de leur propre stratégie.

Seven Knights – Time Wanderer – raconte l’histoire du 8e membre des Seven Knights, Vanessa, et de son équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Engouffrée dans les remous de l’espace-temps, Vanessa part à l’aventure et tente tout son possible pour rentrer chez elle.

Seven Knights – Time Wanderer – est maintenant disponible en précommande, et sera lancé dans le monde entier en pack digital dans le Nintendo eshop le 5 novembre.