Entre pression parentale et tentation du dopage, le monde du tennis peut s’avérer impitoyable pour les jeunes espoirs. Mascha, en fait la triste expérience. « A revers » de Florent Dabadie nous livre le parcours de cette adolescente de 16 ans. Fille de sportifs professionnels en provenance des pays de l’Est, elle se lève dès 6 heures du matin pour faire son jogging avant de se rendre à l’école. Le soir, elle n’est jamais de retour chez elle avant 22h car sitôt l’école terminée, elle enchaîne avec l’entraînement de tennis. Elle fait ses devoirs dans le train et y prend également une salade en guise de repas du soir. Certes, elle aimerait bien sortir en boîte, passer les week-ends avec ses amies, parler de garçons et fumer des cigarettes. Mais elle est prête à tous les sacrifices pour devenir la nouvelle Maria Sharapova. Malheureusement, depuis quelque temps, Mascha fait du surplace. Battue 6-3, 6-2 lors du tournoi junior de Roland Garros, elle sait que son jeu n’est pas assez musclé pour gagner contre des joueuses beaucoup plus puissantes. Alors sa mère va faire recours à un médecin pour « aider « sa fille et améliorer ses résultats à l’aide d’un savant cocktail. Et tant pis si c’est aux limites de la légalité.

Fred, journaliste sportif d’abord intéressé par la personnalité de Masha, la voit se transformer tant sur le plan physique que mental. Spécialiste du dopage, il va remonter la piste des fournisseur de produits dopants. Jusqu’où peut-il aller ? Jusqu’où son journal va-t-il le suivre ?

Mélange de personnalités réelles et de personnages inventés, ce roman se situe en 2010-2011. Journaliste sportif lui-même, spécialiste du tennis, l’auteur (fils de Jean-Loup Dabadie) connaît sur le bout des doigts le monde dont il parle. Récit d’apprentissage, « A revers » s’apparente aussi à une enquête. Si Dabadie évoque le dopage, il décrit également très bien la pression à laquelle les jeunes sportifs doivent faire face continuellement pour accéder au statut de pro, que ce soit de la part de leurs parents, de leurs coachs ou encore de leurs sponsors. Richement documenté et passionnant de bout en bout, ce premier roman est fort réussi ! L’ouvrage est paru aux éditions Lattès.