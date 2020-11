FUSER : les précommandes sont désormais disponibles sur le Nintendo eShop

Partager Facebook

L’Édition VIP du jeu propose 25 chansons supplémentaires ainsi que des costumes de DJ

NCSOFT et Harmonix Music Systems, éditeur et développeur respectifs de FUSER, annoncent le lancement des précommandes de leur nouveau jeu musical sur le Nintendo eShop, en Éditions Standard et VIP. FUSER sera disponible 10 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.

L’Édition VIP de FUSER inclura 25 chansons supplémentaires. Ces morceaux permettront aux joueurs de créer plus de mixes personnalisés et d’apporter une touche plus personnelle au mode multijoueur compétitif. Trois chansons seront offertes pour toute précommande de FUSER, en Édition Standard ou en Édition VIP : New Rules de Dua Lipa, Young Dumb & Broke de Khalid, et Mr. Brightside des Killers.

FUSER est une célébration de la culture des festivals de musique. Sur la scène du plus grand festival numérique au monde, les joueurs créent leurs propres mixes à partir d’une playlist de plus de 100 chansons et combinent les paroles, les lignes de basse et les arrangements d’un vaste éventail de genres musicaux et d’artistes.