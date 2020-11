Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice annoncé sur consoles

Partager Facebook

L’éditeur Assemble Entertainment et le développeur CrazyBunch sont ravis d’annoncer que le légendaire point & click d’aventure Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, sortira en partenariat avec Koch Media, en version physique sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au printemps 2021.

A propos de Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice :

Salut les filles ! Je n’en ai pas encore fini avec vous et je rêve toujours de vous dans Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice. J’ai quitté New Lost Wages et je me suis retrouvé à Cancúm où je m’apprêtais à épouser ma dulcinée, Faith. Mais nous avons été interrompus par des événements imprévus et avons été de nouveau séparés ! Elle se trouve quelque part dans l’immense archipel de Kalau’a, célèbre pour ses plages ensoleillées, et je dois la retrouver. Aidez-moi ! Si je ne la trouve pas rapidement, je crois que je vais devenir fou !

Rien ne pourra m’empêcher de rejoindre ma bien-aimée, ma Faith, pas même les îles sauvages et farouches de Kalau’a. Ces jolies filles des îles ne détourneront mon regard que temporairement, car mon cœur n’appartient qu’à Faith ! Que diriez-vous de rejoindre mon équipage et de prendre la mer comme de véritables pirates dans cette quête glorieuse ?

Caractéristiques :