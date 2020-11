Twin Mirror™ disponible en précommande sur PlayStation®4 et Xbox One™

Partager Facebook

DONTNOD Entertainment annonce l’ouverture des précommandes pour Twin Mirror™ sur Xbox One™ (Microsoft®Store) et PlayStation®4 (PlayStation®Store). Les joueurs qui précommanderont le jeu sur PlayStation®4 bénéficieront d’un thème dynamique directement inspiré du Palais Mental de Sam Higgs, le personnage principal du jeu.

Cette aventure narrative, en co-production avec Shibuya Productions, est également disponible en précommande sur l’Epic Games Store depuis le 15 septembre 2020. En précommandant sur cette plateforme, les joueurs profiteront de la bande-originale officielle en format digital.

Dès le 1er décembre, les joueurs pourront se glisser dans la peau de Sam Higgs et enquêter sur les mystères qui entourent Basswood et ses habitants. Ancien journaliste d’investigation, Sam dispose d’un esprit analytique hors du commun, qui se matérialise par son Palais Mental, un refuge imaginaire grâce auquel il peut consulter ses souvenirs, assembler des informations et simuler des événements, afin de tenter de révéler la vérité. C’est ce même esprit singulier qui peut l’amener à se couper du monde social où sa personnalité logique et analytique peut parfois blesser son entourage. Cependant, Sam peut compter sur le soutien du Double, une représentation plus empathique et sociable de lui-même que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour le guider et l’aider à s’intégrer dans une société qui rejette parfois la singularité.

Durant son aventure, le joueur pourra être confronté à certains choix majeurs, qui influenceront fortement le déroulé des événements. Qui écouter ? Qui croire ? Confronté à ses propres doutes, quelle voix Sam décidera-t-il de suivre dans sa quête de vérité ? Certaines décisions auront un impact sans précédent sur le dénouement de l’histoire…

Twin Mirror™ est le premier titre de DONTNOD publié en auto-édition, et co-produit avec Shibuya Productions. Dans ce thriller psychologique, Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l’enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Twin Mirror™ sortira le 1er décembre sur PlayStation®4 (PlayStation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC. La version PC digitale sera disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror™ sera compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X, et Xbox Series S.