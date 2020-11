Avis – iPhone 12 Pro

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après un premier modèle « Pro » l’an passé, Apple nous présente une nouvelle itération cette année. L’iPhone 12 Pro propose cette fois-ci un design néo-rétro agréable, des modules photo revus ainsi que la 5G.

Un look néo-rétro assumé

C’est maintenant monnaie courante : à chaque rentrée son nouvel iPhone. Cette année, ils sont au nombre de 4, avec l’iPhone 12, le 12 Pro, le 12 Pro Max et le 12 Mini. Nous allons nous intéresser ici au 12 Pro, que nous avons en mains depuis quelques semaines.

La première chose que l’on constate avec ce nouvel iPhone 12, c’est son design. Apple abandonne les rondeurs qu’on retrouvait sur ses smartphones depuis l’iPhone 6, pour un aspect plus plat, avec des tranches droites. Une sorte de rappel de ce qui se faisait déjà sur les iPhone 4 jusqu’au 5SE. Le mobile est en acier inoxydable avec le dos en verre dépoli mat et l’ilot des modules photo en verre brillant. C’est aussi sur l’arrière que l’on retrouve la technologie MagSafe, qui permet de poser magnétiquement divers accessoires. Le chargeur MagSafe, qui offre une charge sans fil de 15 W est vendu séparément, tout comme de nouvelles coques ou un porte-cartes en cuir.

À l’avant, on retrouve une dalle de 6,1 pouces d’un ratio 19,5 :9 dotée d’une surface d’affichage qui occupe 88% de la surface. Nouveauté, l’écran Ceramic Shield intègre des cristaux de nanocéramique dans son verre, ce qui octroie une résistance aux chutes 4 fois plus importante que sur l’iPhone 11 Pro, selon Apple. L’encoche dédiée au Face ID n’a, quant à elle, pas été réduite. Le système de déverrouillage facial fonctionne toujours aussi bien, sauf malheureusement lors du port du masque comme l’exige la situation de Covid. On dénote quelques petits changements sur les tranches. La droite n’accueille plus que le bouton d’allumage, tandis que le logement pour la carte nano SIM a été déplacé à l’opposé et se trouve sous les contrôles de volume et l’interrupteur du mode silencieux. Sur le bas, on retrouve le haut-parleur, les micros ainsi que le port Lightning. Enfin, l’iPhone 12 Pro est compatible avec la norme IP68, qui lui permet de supporter une immersion jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Du côté de l’audio, on ne retrouve plus de prise mini-jack depuis l’iPhone 7, tandis qu’Apple ne juge pas nécessaire d’inclure un adaptateur Lightning vers mini-jack. Le rendu stéréo de l’iPhone 12 pro permet, grâce à une bonne spatialisation, de profiter de vidéos et de l’écoute musicale avec un confort appréciable.

Petit point sur l’écran. Celui-ci passe de 5,8 pouces à 6,1 pouces par rapport à l’iPhone 11 Pro, avec une définition plus grande de 2532 x 1170 pixels pour une résolution de 460 ppp. Si on ne peut toujours pas modifier les réglages de l’écran, ce dernier est par contre parfaitement calibré avec des couleurs fidèles et une luminosité excellente permettant de lire sans heurt en plein soleil.

Plus de vitesse

L’iPhone 12 Pro est équipé d’une nouvelle puce, l’A14 Bionic, épaulé de 6 Go de mémoire vive. Un chipset qui lui permet de régater sans sourciller face à la concurrence que représente un Snapdragon 865+ équipant des modèles sous Android. On apprécie toujours autant chez Apple l’optimisation logicielle, permettant de ne noter aucun ralentissement ni baisse de performance même dans les jeux les plus gourmands. Avec la puce de l’iPhone 12 Pro, on se retrouve paré pour passer un bon moment sans réelle concurrence. Un gage de longévité. En parlant de vitesse, là où Apple était un peu en retard, à savoir la 5G, c’est maintenant chose comblée, puisque le nouvel iPhone en est équipé. Nos différents tests en milieu urbain ont permis de dépasser le 300 Mbs, ce qui est fort appréciable.

Image fixe et mobile

Pour ceux qui recherchent un bon photophone, l’iPhone 12 Pro tient le haut du pavé. Avec 3 modules, qui étaient déjà présents sur l’iPhone 11 Pro, Apple a apporté quelques modifications. Ainsi, l’objectif grand-angle bénéficie d’une ouverture plus grande à f/1,6. Il est composé de 7 lentilles, offrant des images beaucoup plus nettes. Le module grand-angle ne change pas, tout comme le téléobjectif, proposant toujours un zoom optique de 2x. Nouveauté, le capteur LIDAR fait son apparition, permettant d’améliorer l’autofocus, les clichés de nuit tout comme la réalité augmentée. À l’usage, de jour, l’iPhone 12 Pro offre de très bons résultats, avec des clichés détaillés, une bonne colorimétrie et exposition, le tout avec un traitement logiciel au résultat très naturel. En basse luminosité, le temps de pause est limité au minimum avec une sensibilité qui augmente. Les clichés sont ainsi toujours naturels, mais un peu sous-exposés. Heureusement, un mode nuit est de la partie, rehaussant la luminosité et la lisibilité tout en restant naturel et bien balancé. Mais attention aux tremblements, puisque la durée maximale d’exposition passe alors à 10 secondes. En ultra grand-angle, les images sont toujours bien détaillées avec peu de lissage. Ici, on sent que le smartphone s’appuie sur la puce A14 Bionic, même si du bruit numérique apparait sur fond noir. L’iPhone 12 Pro propose également un mode nuit sur l’ultra grand-angle, perdant, par rapport à l’objectif principal un peu de netteté. Enfin, le téléobjectif doté d’un zoom 2x est amélioré, apportant un peu plus de détails que son prédécesseur. Si l’exposition est maîtrisée, le bruit numérique, de nuit, recouvre toute la photographie, tandis qu’un léger voile provoque une perte de piqué. Mais globalement, ces trois objectifs du module photo s’en sortent haut la main.

À l’avant, le module frontal propose maintenant un mode Nuit permettant des selfies en basse luminosité. Le mode portrait, au dos, s’enrichit également, permettant de prendre des portraits plus lumineux de nuit. Il améliore les bokeh, usant du machine learning, au fur et à mesure que les clichés sont pris.

En ce qui concerne la vidéo, l’iPhone 12 Pro filme jusqu’en 4K en 24, 30 ou 60 i/s. L’iPhone 12 Pro est, au passage, le premier smartphone capable de filmer en Dolby Vision, offrant de vidéos HDR à 60 i/s, avec une stabilisation optique sur le module grand-angle.

Une belle évolution

Avec son nouveau design, sa dalle en verre plus solide et mieux définie, son appareil photo qui se bonifie et une autonomie d’une bonne journée, l’iPhone 12 Pro est une réussite. Ceux qui possèdent le modèle précédent ne verront ici qu’une petite évolution, mais le chip A14 Bionic fait ici des étincelles. À noter cependant le revirement écolo de Apple, qui ne propose ni chargeur ni casque audio dans la boîte de l’appareil. Il faudra donc passer encore à la caisse, sachant que le modèle de test, un iPhone 12 Pro est disponible à partir de CHF 1129.-. Mais l’investissement en vaut la chandelle.