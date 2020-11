Black Desert Prestige Edition

Partager Facebook

Black Desert,le MMORPG acclamé par la critique, sortira en version physique le 6 novembre 2020 sur PlayStation®4 et Xbox One. Le jeu sera totalement compatible avec la prochaine génération de consoles.

Cette édition physique intitulée Prestige Edition comprendra une multitude de contenus exclusifs en jeu comme le set premium de gloire de Shudad, un compagnon supplémentaire inédit et bien plus encore, pour une valeur totale de plus de 120€.

Contenu bonus de la Prestige Edition :

Panthère noire (édition limitée) x1

Set premium de gloire de Shudad x1

Pack de valeur (30 jours) x1

[Événement] Kit de support aux Améliorations II x1

Conseils de Valks (+40) x1

Parchemin au message sacré (100 min) x15

Coffret de perles – 2000 x1

Black Desert est un MMORPG en monde ouvert avec des graphismes à couper le souffle, des combats intuitifs qui reposent sur un système de compétences, mais également un lore riche. Il propose également les options de personnalisation les plus poussées de tous les jeux présents actuellement sur le marché, permettant ainsi aux joueurs de devenir réellement eux-mêmes grâce à des avatars uniques.

Black Desert a été lancé dans plus de 150 pays, traduit dans 12 langues différentes, pour plus de 30 millions de joueurs enregistrés.