DIRT 5™ se dévoile sur PlayStation 5

Codemasters® presente en vidéo des informations concernant le processus de développement de DIRT 5™ sur PlayStation®5. Avec la participation du directeur technique du jeu, David Springate, l’éditeur vous invite également à découvrir un premier aperçu de DIRT 5™ sur la prochaine console de Sony.

La vidéo se concentre sur le travail du studio Cheshire de Codemasters® et offre un aperçu de ce qu’y attend les joueurs avec la nouvelle manette de la PlayStation®5, la DualSense.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler plus d’informations concernant la version PlayStation 5 de DIRT 5. Beaucoup de fonctionnalités que les joueurs adoreront sont présentes grâce à la DualSense. Cette manette va révolutionner l’industrie » déclare David Springate.

DIRT 5™ sortira le 6 novembre 2020, sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le titre sera également disponible sur Xbox Series, le 10 novembre, et sur PlayStation®5 le 19 novembre. Le jeu bénéficiera également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire pour PlayStation®5.