Guild Wars 2 : date pour le premier chapitre de l’Épopée du Givre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Guild Wars 2 : le premier chapitre du cinquième épisode de l’Épopée du Givre sera disponible le 17 novembre.

Intitulé “Trêve”, ce premier chapitre introduit le dragon ancestral du feu et de la fournaise : Primordius.

ArenaNet annonce la date de sortie du premier chapitre du dénouement en quatre parties de l’Épopée du Givre de Guild Wars 2. Intitulée Trêve, cette première partie introduit un ennemi encore plus redoutable que Jormag et ses couvegivres. Le dragon ancestral Primordius s’agite sous la surface de la Tyrie, à la tête des forces du feu et de la fournaise.

Afin d’empêcher la calamité de se répandre à travers le monde, les joueurs pourront participer à de nouvelles missions pour combattre Primordius au nom des habitants de la Tyrie. Les factions alliées à recruter et la nouvelle maîtrise Pourfendeur de Dragons confèrent des capacités et des avantages inédits pour lutter contre ce redoutable adversaire. Les plus courageux pourront remporter des apparences d’armes de Pourfendeur de Dragons et d’Invoque-Tempête Volcaniques, et découvrir les nouvelles missions qui les conduiront à la conclusion épique de la saga.

Les quatre chapitres de l’épisode 5 seront gratuits pour tous les joueurs détenteurs de Guild Wars 2: Path of Fire qui se connecteront au jeu après sa sortie. Le deuxième chapitre, Pouvoir, sera disponible en janvier 2021.