Le grand retour de Mileena dans Mortal Kombat 11 Ultimate !

Un nouveau trailer de gameplay pour Mortal Kombat 11 Ultimate présentant le retour d’une des kombattantes favorites de la série, Mileena. Fruit des expériences de clonage diaboliques de Shang Tsung, Mileena est un mélange parfait de la férocité d’un Tarkatan et de la grâce édenienne. L’hybride maléfique bénéficie des forces des deux lignées au combat, lui conférant ainsi une vitesse extraordinaire, des talents acrobatiques incroyables et une sauvagerie terriblement brutale. Armée de son saï attitré et de ses griffes aiguisées, Mileena retrouve ses mouvements spéciaux classiques et réserve d’autres surprises.

Ayant voyagé dans le futur grâce à Kronika, Mileena prit connaissance de son avenir tragique : son bref règne en tant qu’impératrice de l’Outremonde et son assassinat par D’Vorah et Kotal Kahn. Déterminée à reprendre son trône, Mileena va relancer la guerre civile de l’Outremonde et détruira tous les Kombattants qui se dresseront sur son chemin. Ses ennemis se soumettront ou mourront. Mileena rejoint ainsi la liste des kombattants en tant que nouveau personnage jouable le 17 novembre dans Mortal Kombat 11 Ultimate et dans le Kombat Pack 2.

La sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate est prévue le 17 novembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 ou Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à niveau PS5 et Xbox Series X|S, respectivement, avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement nettement réduits, et bien d’autres nouveautés. Ces mises à niveau seront disponibles en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.

Mortal Kombat 11 Ultimate est l’expérience Mortal Kombat 11 ultime, et contient le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Rain, Mileena et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.