Warframe passe également à la next-gen

WARFRAME ÉVOLUE LE LOOTER SHOOTER NOUVELLE GÉNÉRATION SUR PLAYSTATION 5 ET XBOX SERIES X

Un tout nouveau moteur de rendu amélioré, un jeu cross-gen et une Warframe aux performances accrues propulsent le jeu vers de nouveaux sommets.



Digital Extremes inaugurera une nouvelle ère pour Warframe® sur la PlayStation 5 de Sony cette année et plus tard sur la Xbox Series X.

D’un seul jeu de tuiles et quatre Warframes en 2013 à 18 planètes, trois mondes ouverts, 30 quêtes et 44 Warframes aujourd’hui, les 60 millions de joueurs de Warframe auront bientôt l’occasion de découvrir le système d’origine sous un tout nouveau jour.

PUISSANCE ET FIDÉLITÉ AMÉLIORÉES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Tirant pleinement parti de la puissance des consoles de nouvelle génération, Warframe fonctionnera à une résolution allant jusqu’à 4K et 60fps. Des temps de chargement considérablement améliorés amènent les joueurs au coeur de l’action le plus rapidement possible et créent une expérience transparente alors que Tenno passe de villes remplies de joueurs à des mondes ouverts massifs et étranges.

Le tout nouveau moteur de rendu amélioré augmente la mise sur l’éclairage dynamique. De la face cachée aux couleurs néons de Fortuna à notre nouveau paysage sur la lune Infestée de Deimos … il n’y a pas de meilleur endroit pour voir les différences éblouissantes. La lumière du soleil projette maintenant de longues ombres à travers les arbres, le feuillage crée des ombres dynamiques lorsque vous le traversez, et les reflets du marché dense de Cetus peuvent être vus à travers votre Warframe lorsque vous vous promenez.

Un remasterisation de texture à l’échelle du jeu ajoute de nouveaux détails et des couleurs améliorés tout au long de l’expérience et réduit également l’espace que Warframe prendra sur votre disque dur !

FAITES VOS ÉQUIPES AVEC LE JEU CROSS-GEN

Cette nouvelle génération de hardware élève également le jeu d’équipe coopératif en offrant aux équipes du monde entier l’une de leurs fonctionnalités les plus recherchées : le jeu cross-gen !

Pour les propriétaires de PS4 et PS5, cela signifie que Tenno pourra se déplacer de manière transparente entre les plates-formes, jouant avec ses coéquipiers, qu’ils soient sur PS4 ou PS5. Les profils des joueurs et leur progression seront enregistrés et les suivront à mesure qu’ils passeront sur PS5.

Pour plus de détails sur le jeu cross-gen sur Xbox One Series X à l’avenir allez sur Warframe.com.

ACTIVITÉS, COMMANDES DE NOUVELLE GÉNÉRATION ET PLUS SUR PLAYSTATION 5

La nouvelle génération de Warframe bénéficie également des nombreuses fonctionnalités nouvelles et uniques de la PlayStation 5 de Sony.

Les activités de Progression vous montreront exactement où vous en êtes par rapport au prochain trophée, tandis que les Défis vous mèneront directement à l’action sans avoir à charger le jeu. Le premier sera un Sanctuary Onslaught Challenge, et il y en aura beaucoup d’autres !

Au lancement, en utilisant les gachettes adaptatifs de la PS5, les joueurs ressentiront l’impact de chaque coup tiré à chaque pression sur la détente, apportant un nouveau niveau d’immersion et de frisson à vos actions, sans parler les commandes fermes, rapides, fluides et réactives que vous ne pouvez obtenir que dans Warframe.

À l’avenir, alors que Digital Extremes explorera la technologie avancée Haptic de Sony, le but sera d’immerger davantage le joueur avec des modèles de vibration uniques qui correspondent aux environnements de jeu: le craquement de la neige froide vos pieds sur Vénus en contraste à la douceur des pas sur une colonie poussiéreuse de Mars !

EXCLUSIVITÉ PS + PACK : DUALSENSE INSPIRED SYANDANA (ET PLUS)

Les propriétaires de PS5 et de PS4 peuvent fêter la prochaine génération en téléchargeant gratuitement et exclusivement Warframe® : PlayStation Plus Booster Pack (d’une valeur d’environ 30 $) pour commencer. Ce pack exclusif contient un nouveau Sedai Obsidian Syandana – un design inspiré de la nouvelle manette DualSense – un booster d’expérience, un booster de devises en jeu, des crédits et des crédits premium.





Téléchargez Warframe maintenant sur PlayStation®4, PC, and Xbox One, Nintendo™ Switch, et bientôt sur PS5 et Xbox One Series X. Pour plus de détails, visitez www.warframe.com.